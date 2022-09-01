Планерка Главы: подъем «профильного» производства, нарушения при мобилизации

Предварительные итоги исполнения консолидированного республиканского бюджета и социально-экономического развития республики обсудили сегодня на еженедельной правительственной планерке под руководством Главы Чувашии. При этом не обошли стороной вопрос частичной мобилизации.

ПОРУЧЕНИЕ.

Фиксировать все обращения по фактам нарушения условий частичной мобилизации.

В связи с принятым Президентом России решением о частичной мобилизации в Чувашии идет активная работа в этом направлении. С точки зрения действующего законодательства — штатная и плановая. Но при этом она требует слаженности и серьезной концентрации каждого на своем месте, отметил Глава республики. В большей степени это связано с тем, что есть моменты и инциденты, когда должностные лица на территории отдельных муниципалитетов проявляют недостаточную внимательность.

«Поэтому мной принято решение взять на личный контроль все поступающие от граждан жалобы, — подчеркнул Олег Николаев. — Будем на каждое обращение реагировать, разбираться, насколько адекватно, обоснованно действуют те или иные должностные лица».

В этой связи Глава региона дал поручение руководителю своей администрации Вячеславу Борисову, министру цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики Кристине Майниной вместе с главами администраций фиксировать все инциденты и жалобы, чтобы в кратчайшие сроки рассматривать их.

ПОРУЧЕНИЕ.

Усилить эффект взаимодействия имеющихся экономических ресурсов и потенциально возможных.

Подводя итоги социально-экономического развития республики за январь — август вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов отметил, что в Чувашии обеспечивается прирост индекса промышленного производства в профильных видах экономической деятельности.

Так, выпуск электрического оборудования вырос на 12%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 5%, химическое производство — почти на 2%. В целом в январе — июле 2022 года индекс промышленного производства составил 98,9%, по России — 101,0%, в ПФО — 100,7%, среди регионов ПФО Чувашия на 7 месте, по России — на 46 месте.

Глава Минэкономразвития также отметил опережающий рост объема работ по виду деятельности «строительство». Ввод в действие жилья вырос в 2,1 раза. А объем производства продукции сельского хозяйства за январь — июнь составил 103,4% к аналогичному периоду прошлого года.

При этом внешнеторговый оборот республики за январь — август 2022 года по предварительной оценке составил 365,6 млн долларов США и сократился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт составил 147,9 млн долларов США, импорт — 217,7 млн долларов США.

В свою очередь первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков рассказал об итогах исполнения консолидированных бюджетов муниципальных образований республики на 1 сентября 2022 года. Как показал мониторинг, ежемесячно проводимый Минфином Чувашии, на эту дату в консолидированные бюджеты муниципалитетов поступили доходы в сумме 21,8 млрд рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года на 19,9%. Расходы местных бюджетов за январь — август также составили 21,8 млрд рублей. Это на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

На 1 сентября консолидированные бюджеты муниципальных районов, бюджеты муниципальных округов и городских округов республики (без учета возврата в республиканский бюджет остатков целевых средств, предоставленных в 2021 году) исполнены с профицитом в сумме 924,6 млн рублей.

В этой связи Глава республики отметил слаженную работу правительства республики, органов местного самоуправления, бизнес–структур и всех участников Высшего экономического совета. Но при этом Олег Николаев призвал находить потенциальные возможности, скрытые резервы для реализации поставленных задач, чтобы эффективно использовать имеющиеся экономические ресурсы и нивелировать возникающие риски.

ПОРУЧЕНИЕ.

Уделить внимание не только своевременному освоению финансовых средств, но и качеству дорожных работ.

Дорожный фонд Чувашской Республики в текущем году увеличился более чем на 2,2 млрд рублей и впервые составил 8 млрд рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов. В этом году планируется отремонтировать порядка 538 км автодорог — 210 км с асфальтобетонным покрытием и 328 км с грунтовым покрытием. А также построить 18 км новых дорог. Работы на многих объектах завершены или на стадии завершения.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» освоено более 2,4 млрд рублей, это 61,1% от плана. Дорожно-строительные работы выполнены на 81%. По региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» выполняются работы по внедрению автоматического пункта весового и габаритного контроля на автодороге Калинино — Батырево — Яльчики.

Помимо прочего, глава республиканского Минтранса рассказал о подготовке к следующему сезону. В настоящее время муниципальная программа дорожных работ на 2023 год сформирована и проходит процедуру корректировки с учетом фактического выполнения программы текущего года.

После доклада Владимира Осипова руководитель региона отметил, что важно обращать внимание и на гарантийное сопровождение всех построенных объектов. Олег Николаев попросил министра транспорта и дорожного хозяйства, реализуя намеченные работы, уделять особое внимание качеству построенных дорожных объектов.