Олег Николаев отметил работу ЧЭСК в день 65-летия со дня образования энергосистемы Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев в Доме Правительства поздравил руководителей предприятий энергосистемы Чувашии и вручил награды. Генеральному директору Группы компаний Трансэнергопром Елене Климашевской вручена Благодарность Главы Чувашии. «Энергетика – основа функционирования экономики и жизнеобеспечения страны. Работа энергетического комплекса Чувашии прочно связана с повседневной жизнью каждого предприятия, учреждения, дома, каждой квартиры и в итоге – каждого жителя нашей республики. Таким образом, 65-летний юбилей официального образования энергосистемы Чувашской Республики можно смело назвать общереспубликанским праздником», — подчеркнул руководитель региона.

«Энергетика обеспечивает работу всех сфер жизни и общества. На нас лежит огромная ответственность за обеспечение качественного и стабильного энергоснабжения наших клиентов и промышленности, бесперебойная работа которой как никогда важна для нашей страны. Сегодня ЧЭСК уже не только надежный гарантирующий поставщик, но и важный партнёр Республики в укреплении социальной и экономической устойчивости. 65-летний рубеж – это только начало расцвета отрасли и технологичности республики», — отметила Елена Климашевская.

На встрече энергетики говорили о достигнутых результатах и серьезных преобразованиях, которые происходят в настоящее время в отрасли. Сегодня в Чувашской Республике ежегодно вырабатывается порядка 4,5 млрд. кВт*ч электроэнергии, потребляется более 5 млрд кВт*ч. На предприятиях энергосистемы Чувашской Республики трудятся порядка 8 тыс. человек.