Олег Николаев отметил работу ЧЭСК в день 65-летия со дня образования энергосистемы Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава Чувашии Олег Николаев в Доме Правительства поздравил руководителей предприятий энергосистемы Чувашии и вручил награды. Генеральному директору Группы компаний Трансэнергопром Елене Климашевской вручена Благодарность Главы Чувашии. «Энергетика – основа функционирования экономики и жизнеобеспечения страны. Работа энергетического комплекса Чувашии прочно связана с повседневной жизнью каждого предприятия, учреждения, дома, каждой квартиры и в итоге – каждого жителя нашей республики. Таким образом, 65-летний юбилей официального образования энергосистемы Чувашской Республики можно смело назвать общереспубликанским праздником», — подчеркнул руководитель региона.

«Энергетика обеспечивает работу всех сфер жизни и общества. На нас лежит огромная ответственность за обеспечение качественного и стабильного энергоснабжения наших клиентов и промышленности, бесперебойная работа которой как никогда важна для нашей страны. Сегодня ЧЭСК уже не только надежный гарантирующий поставщик, но и важный партнёр Республики в укреплении социальной и экономической устойчивости. 65-летний рубеж – это только начало расцвета отрасли и технологичности республики», — отметила Елена Климашевская.

На встрече энергетики говорили о достигнутых результатах и серьезных преобразованиях, которые происходят в настоящее время в отрасли. Сегодня в Чувашской Республике ежегодно вырабатывается порядка 4,5 млрд. кВт*ч электроэнергии, потребляется более 5 млрд кВт*ч. На предприятиях энергосистемы Чувашской Республики трудятся порядка 8 тыс. человек.

Опубликовано: 26 сентября 2022 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
В Марий Эл и Чувашии стартовали уроки безопасности тепла от «Т Плюс»
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Игра моя — «КЭС-БАСКЕТ»!
Цитата номера

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.