Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Исторически машиностроение – это одна из ключевых и важнейших отраслей, основа промышленного комплекса нашей республики.

Более двух тысяч предприятий Чувашии ежедневно занимаются металлургией, производством машин, электрооборудования и транспортных средств, составляя почти четверть валового регионального продукта.

С начала проведения специальной военной операции и в новых экономических условиях с нарастающим санкционным давлением наше машиностроение показало, что является крепким промышленным блоком, в котором мы можем быть уверены. Крупные предприятия смогли проявить гибкость и адаптивность, оперативно создав новые проекты и технику, импортозамещающую продукцию, локализовали собственные производства комплектующих, в целом задав вектор развития нашей республики и обеспечивая работу жизненно важных отраслей экономики и потребительского рынка.

Предприятия отрасли сегодня реализуют 70 инвестиционных проектов общим бюджетом более 15 млрд рублей, продолжают курс на развитие собственного производства, занимают освободившиеся ниши в стратегических отраслях и осваивают новые товарные рынки.

Благодарю вас за неоценимый вклад в развитие нашей республики и страны, желаю новых успехов, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев