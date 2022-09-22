Гроссмейстер Даниил Дубов выиграл Суперфинал чемпионата России в Чебоксарах

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото: Федерация шахмат России

Российский гроссмейстер Даниил Дубов стал победителем Суперфинала мужского чемпионата страны в Чебоксарах.

На тай-брейке чемпион мира по быстрым шахматам переиграл Санана Сюгирова, с которым набрал одинаковое количество очков по итогам основной стадии. Судьба встречи решилась в партии «Армагеддон», она завершилась вничью, но победителем признан Дубов, как гроссмейстер, игравший черными фигурами.

«Армагеддон» стал венцом соревновательной части турнира, по окончании которого в том же зале Чувашского государственного художественного музея, где проходили партии, состоялась церемония закрытия Суперфиналов.

Победительницей женского турнира, как уже сообщала «СЧ», стала Валентина Гунина, которая теперь является пятикратной чемпионкой России.

Опубликовано: 22 сентября 2022 г.


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