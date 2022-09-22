Гроссмейстер Даниил Дубов выиграл Суперфинал чемпионата России в Чебоксарах

Российский гроссмейстер Даниил Дубов стал победителем Суперфинала мужского чемпионата страны в Чебоксарах.

На тай-брейке чемпион мира по быстрым шахматам переиграл Санана Сюгирова, с которым набрал одинаковое количество очков по итогам основной стадии. Судьба встречи решилась в партии «Армагеддон», она завершилась вничью, но победителем признан Дубов, как гроссмейстер, игравший черными фигурами.

«Армагеддон» стал венцом соревновательной части турнира, по окончании которого в том же зале Чувашского государственного художественного музея, где проходили партии, состоялась церемония закрытия Суперфиналов.

Победительницей женского турнира, как уже сообщала «СЧ», стала Валентина Гунина, которая теперь является пятикратной чемпионкой России.