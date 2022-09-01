Четыре классика на одной сцене

Константин Иванов, Иван Яковлев, Иоаким Максимов-Кошкинский и Федор Павлов открыли 105-й сезон в Чувашском драмтеатре

…Нет ни видеопроекции на заднем фоне, ни огненных фонтанов на авансцене, ни спецэффектов по последнему слову техники. Даже музыкальное оформление, сотканное из чувашских песен и наигрышей, звучит не в записи, а вживую (плюс ко всему во втором действии звонят в настоящие колокола).

И в прологе, и в сцене хоровода, и в картине вечерних посиделок «улах» артисты поют сольно, ансамблем и хором, что придает сценическому повествованию особую проникновенность. И хотя в спектакле «Вĕри юнлă çемçе чун» (второе название «Константин Иванов») представлен весь цвет культуры родного края — создатель чувашского алфавита Иван Яковлев, родоначальник национального театра и кино Иоаким Максимов-Кошкинский, музыкант и драматург Федор Павлов, главным для художественного руководителя и режиссера Валерия Яковлева остается открытость и доступность постановочного высказывания.

Для настоящего актера нет маленьких ролей

В Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова — центрального персонажа пьесы, поставленной в 2015 году к 125-летию со дня его рождения, не любят пафоса и показного блеска. От сезона к сезону (15 сентября открыли юбилейный, 105-й) здесь кропотливо и бережно трудятся над сохранением традиций русского классического театра, «повенчанных» с национальными обычаями, драматургией и фольклором. Следуя заветам Михаила Щепкина, считавшего, что для истинного актера нет маленьких ролей (добрая половина участников спектакля — выпускники московского Щепкинского училища), они всей труппой выходят в массовке. И даже такие величины как народные артистки России и Чувашии Нина Яковлева и Нина Григорьева, переигравшие всех, кого только можно, от Аксиньи в шолоховском «Тихом Доне» до Надежды Монаховой в горьковских «Варварах», не гнушаются эпизодов в несколько реплик.

В результате возникает атмосфера невероятного духовного единения, причем не только с точки зрения состава. На сцене органично сосуществуют два мира — села Слакбаш (родины Константина Иванова), скромный и незатейливый, с прялками, коромыслами, ведрами и другими предметами деревенского быта, и Симбирска (нынче Ульяновска). Тут, в чувашской учительской школе повсюду развешены портреты Пушкина и Лермонтова, расставлены мольберты, разложены тетради и нотные листы. В качестве связующего звена между этими сферами взята поэма «Нарспи», которую юный Костя четверостишие за четверостишием, словно взращивая прекрасный цветок, пишет на протяжении всего спектакля. А чувашское название спектакля «Вĕри юнлă çемçе чун» — строчка из самой поэмы, которую можно перевести как «С кипящей кровью добрая душа».

Портретная характеристика Константина Иванова тоже основана на переплетении двух линий — общественной, связанной с развитием национального искусства, и личной, построенной на его романе с девушкой Праски (в воплощении Оксаны Драгуновой та стала прямой отсылкой к образу Нарспи). Валерию Карпову роль поэта принесла победу на конкурсе «Узорчатый занавес» и за семь лет была сыграна не один десяток раз, не только в Чебоксарах, но и в Москве и Санкт-Петербурге на сценах театров «Содружество актеров Таганки» и «На Литейном». Однако актер до сих пор пытается расширить диапазон образа и найти в нем новые краски. Его герой — не только гениальный художник, бегущий от реальности в сферу поэзии и литературы, но и верный сын своего народа, всем сердцем болеющий за его просвещенность, грамотность, нравственность.

В спектакле вообще много удачных актерских работ. Наблюдая за тяжелой поступью и величавой многозначительностью жестов седовласого Ивана Яковлева, вслушиваясь в его размеренную речь и грудной басовитый голос, даже представить трудно, что Сергей Павлов был утвержден на эту роль, когда ему не исполнилось и тридцати. Относительно Максимова-Кошкинского все наоборот — народный артист Чувашии Сергей Иванов, недавно отметивший полувековой юбилей, играет восемнадцатилетнего юношу, полного задора, обаяния и детской непосредственности.

Плюс один мюзикл в репертуар

Несмотря на то, что главный ориентир для театра — национальная драматургия, тот широкий спектр стилей и жанров, который здесь готовы предложить зрителю, говорит об универсальности труппы. Так, например, с большим нетерпением публика ждет выпуска комедии «Тетки» известного российского драматурга, актера театра и кино Александра Коровкина, на чувашский язык текст переводит редактор Чувашского книжного издательства, писатель и журналист Галина Антонова (Матвеева).

Обращение к современному материалу, написанному буквально вчера и до конца не изученному ни литературоведами, ни филологами, ценно и для артистов, постигающих таким образом новый постановочный язык, и для театралов, открывающих для себя произведения, которые, возможно, когда-то назовут классикой. Но и от уже признанной классики отказываться не стоит. Совсем скоро в репертуаре появится «Последняя жертва» Александра Островского в оригинальном режиссерском прочтении теперь уже народной артистки Чувашии Наталии Сергеевой (высокая награда была получена на церемонии открытия сезона из рук Светланы Каликовой).

Одной из кульминаций сезона станет премьера мюзикла «Уйрӑлу каҫӗ» (Проводы белых ночей) по мотивам пьесы Веры Пановой. С трудностями одного из самых сложных театральных жанров режиссер Валерий Яковлев знаком не понаслышке — поставленный им мюзикл «Пихампар чунӗ манра» (Во мне душа Пихампара) требовал от актеров мобильности, свободного владения голосом, телом, речевым аппаратом и органичного перехода от одного вида искусства к другому. Поэтому откладывать в долгий ящик не стали — работа над новым мюзиклом ведется уже с мая.

«Мы выросли на этих спектаклях…»

Почетными зрителями первого спектакля нового сезона стали министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова и министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.

В театр они пришли из Чувашской государственной филармонии, где был открыт марафон «Рубежи Победы». Светлана Каликова поздравила коллектив театра и зрителей с началом 105-го театрального сезона. «Хочу пожелать театру верных поклонников, преданных сотрудников и, конечно, новых ярких проектов, — сказала она. — Чувашский драматический театр для нас самый главный, самый любимый. Мы выросли на этих спектаклях, тех артистов, которые сегодня на сцене, и тех, которые уже не с нами, мы всех помним и знаем».