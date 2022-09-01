В Контрольно-счетной палате Чувашии проверили эффективность расходов на капремонт школ

На защите интересов бюджета

Вот уже несколько лет подряд на капремонт школ в Чувашии выделяется невиданное прежде финансирование – суммы исчисляются миллиардами рублей. В 2021 году республика одной из первых в стране запустила масштабную программу комплексной модернизации образовательных учреждений с износом более 50%, а с этого года в России заработала аналогичная федеральная программа модернизации. По ней Чувашия на обновление школ получила 2,3 млрд. рублей, на которые в ближайшие два года полностью отремонтируют и оснастят 31 учреждение образования в 15 муниципалитетах. За тем, как используются государственные деньги на это крайне важное дело, пристально следят аудиторы Контрольно-счетной палаты Чувашии (КСП). С выводами, которые делают ревизоры, «СЧ» познакомила председатель ведомства Светлана Аристова.

Важны и окна, и крыша

— Светлана Ивановна, недавно КСП проверила использование средств республиканского бюджета, выделенных на капремонт и модернизацию школ в 2020 и 2021 годах. На что обратили внимание?

— Во-первых, на сумму финансирования. Если в 2020 году было выделено 555,3 млн рублей, из которых 533,2 млн – средства республиканского бюджета, то уже в 2021 году касса по ремонту школ стала почти в три раза больше: 1,47 млрд рублей. Причем львиная доля — 1,43 млрд рублей – тоже пришлась на средства республиканского бюджета. Такое увеличение бюджетных средств на капремонт школ, на наш взгляд, говорит о понимании в республике важности и необходимости этой работы. А тот факт, что ее начали еще за два года до федерального проекта, — о том, что в Чувашии сработали на опережение в вопросе капремонта школ.

Во-вторых, расширился перечень выполняемых работ. В 2020 году, например, из-за того, что средств выделялось меньше, приходилось выбирать: ремонтировать, но по чуть-чуть, разбивать работы по времени на этапы или делать только то, что требует безотлагательного ремонта. А в 2021 году и сейчас, когда реализуется федеральная программа модернизации, появилась возможность выполнять более масштабные работы: не точечно, как раньше, а в комплексе – от труб в подвале до крыши и благоустройства территории. Такой подход, конечно, мы считаем правильным и эффективным.

— Каковы были масштабы проверки?

— Всего за 2020 и 2021 годы на капремонт школ в республике было выделено более двух млрд рублей. На эти средства обновили 71 школу, причем в некоторых капремонт перешел на 2022 год. Однако это не говорит о нарушении сроков – двухлетний цикл выполнения работ там был предусмотрен по контракту. Качественный ремонт, как известно, не сделаешь за короткое время.

В ходе аудита КСП Чувашии проверила почти 659 млн рублей, встречные проверки прошли в 13 школах в восьми муниципалицетах. Нарушений и недостатков выявили на сумму 28,5 млн рублей. Конечно, нельзя сказать, что эта сумма – катастрофа, скорее, сигнал муниципальным заказчикам критически оценивать работу. Похвально, что некоторые муниципалитеты и подрядчики оперативно отреагировали на наши замечания и уже во время проверки устранили нарушения – где-то выполнили работы, а где-то вернули средства. Сумма, к слову, составила 2,1 млн. рублей.

— Не было ли опасений, что можно не справиться с освоением такого большого объема средств? Все-таки 2 млрд рублей…

— За министерства мне не хотелось бы рассуждать, это они все же должны свои силы взвешивать… Когда начиналось мероприятие по капремонту школ с износом свыше 50%, выделялись средства всем муниципалитетам, но не в полном объеме от проекта, то есть проект разбивался на два этапа. В контрольном мероприятии, которое проводила Контрольно-счетная палата в 2019 году, отмечали, что полная потребность по ремонту не обеспечивается. Получалось, что одна школа, у которой, допустим, проект на 40 млн, получит стопроцентное финансирование, а другая, где проект, скажем, на 70 млн, только примерно 80% от потребности. Поэтому ремонтные работы, проводимые уже в 2021 — 2022 годах, по проектам финансово обеспечены полностью.

Чтобы не переплатить

— Какие основные замечания делают аудиторы КСП, проверяя расходы на капремонт школ?

— Встречаются нарушения как Бюджетного кодекса, так и законодательства о госзакупках, различные недостатки, связанные с ведением бухгалтерского учета, искажением бухгалтерской отчетности, несвоевременным предоставлением сведений в реестр муниципального имущества, а также наличие неосвоенных бюджетных средств. Так, на 1 января 2022 года в одном муниципальном учреждении при наличии ресурсов бездействие должностных лиц привело к образованию кредиторской задолженности перед подрядчиком в сумме 1,3 млн. рублей.

Если подробнее, в шести школах, например, приняли и оплатили фактически не выполненные строительные работы почти на 6 млн рублей. Есть факты оплаты материалов, стоимость которых дороже, чем те, которые использовались. В таких случаях ревизоры просят предъявить исполнительную документацию: паспорта и сертификаты качества на стройматериалы. Они как раз и подтверждают применение материалов. Если документов нет, то установить фактический материал очень сложно. И можно, как говорится, за дешевую плитку заплатить, как за дорогую.

В восьми школах увидели некачественную работу строителей – дефекты и недостатки. Конечно, возникли вопросы к муниципальным заказчикам: почему эти дефекты не устраняются подрядными организациями в рамках гарантийных обязательств? Претензионная работа должностными лицами не ведется, хотя осмотры нами проводились уже в июне, дети ушли на каникулы и было самое подходящее время.

А в некоторых школах при проведении второго этапа капремонта подпортили ремонт, выполненный ранее на первом этапе. Одну из проблем мы видим в действиях заказчиков при распределении работ на этапы.

— Почему же приходится делать двойную работу, которую, соответственно, и оплачивать тоже нужно?

— По мнению КСП, есть несколько причин, которые привели к таким недостаткам. Во-первых, при планировании капремонта Минобразования Чувашии не учитывало ранее проведенные ремонтные работы по замене окон, кровли, других элементов в рамках реализации других мероприятий. Во-вторых, остаются вопросы к качеству и точности формулировок технического задания на проектно-сметную документацию, о чем, кстати, регулярно говорит Глава Чувашии Олег Николаев. Как, например, объяснить, что отдельные виды работ, уже сделанные прежде, снова вошли в состав проекта? Или почему в проект закладывались оборудование и работы с характеристиками, не соответствующими реальным потребностям учреждений? Так, в одной из школ, к примеру, увидели, что потолок спортзала отделали потолочным покрытием типа «Армстронг», которое, конечно, не предназначено для эксплуатации в таком помещении. В спортзале еще одной школы над баскетбольным щитом сделали вентиляцию.

В результате, в процессе ремонтных работ приходилось вносить изменения, и порой кардинальные – в некоторых школах объемы работ менялись от 40 до 98%. Либо были выявлены факты наличия не запланированных к ремонту отдельных помещений. Так, в одной из школ в проект капремонта почему-то не вошел подвал, а там стоит вода, пошли повреждения пола. Был случай, когда в школе обнаружили мощную вентиляционную систему (а она и стоит дороже), но при этом несколько помещений остались без ремонта. Было и такое, что установили водосточную трубу меньшего диаметра, чем нужно, а она не выдерживала сильных ливней. И это опять же вопрос к проектантам и качеству проектно-сметной документации.

Кроме того, при разделении работ на этапы муниципальные заказчики не соблюдали синхронизацию, чтобы обеспечить завершение начатых работ и не испортить ремонт при проведении следующих этапов.

— Рискну спросить: а есть школы, к капремонту которых у ревизоров КСП Чувашии не нашлось претензий?

— Конечно. Из тех где побывали сотрудники КСП это чебоксарская школа №27, школа №3 в Новочебоксарске, школы в Красных Четаях, в Комсомольском и Урмарском районах. Да, в них были выявлены недочеты, отдельные дефекты и больше вопросов было с благоустройством, но подрядчик со всеми нашими доводами согласился и оперативно все устранил.

Найти причину

— Светлана Ивановна, как проходят проверки?

— Школы определяем исходя из объема финансирования, выделенного на капремонт. Лидируют здесь, безусловно, образовательные учреждения Чебоксар и Новочебоксарска. О многом ревизору расскажет внешний осмотр. Хоть мы и не строители, но по качеству плитки, дверей, других отделочных материалов можем сделать определенные выводы. Например, уложена хорошая качественная плитка, современная сантехника – когда такое было в школах?! Когда в ходе эксплуатации появились проблемы – начинаем искать причину… Это, кстати, одно из главных принципов нашей работы. Проверки проводили по поручению Государственного Совета совместно с прокуратурой республики, обязательно учитываем и обращения, поступившие в наш адрес от граждан и от Народного фронта.

— Аудиторы работают параллельно со строителями и отделочниками или приступают к проверке после завершения капремонта?

— Сейчас мы оценили использование бюджетных средств, выделенных по первому этапу, а также проверили ряд школ с двухлетним циклом. Контролируем претензионную работу с подрядчиками, чтобы защитить интересы бюджета. Если так можно выразиться, наша задача сейчас – не мешать, поэтому стараемся проверять после завершения всех работ, если конечно не поступают сигналы.

— Что, по мнению КСП Чувашии, нужно предпринять для улучшения качества капремонта в учреждениях образования?

— Как не раз отмечала КСП, муниципальным заказчикам необходимо своевременно и качественно осуществлять контроль за работой подрядными организациями, соблюдение ими условий контрактов. К сожалению, заказчики не спешат это делать, надеются на строительный контроль. Необходим и четкий график работ, о котором неустанно повторяет Глава Чувашии Олег Николаев. Когда есть понимание, что срываются сроки, можно вовремя начать претензионную работу.

Наш проведенный аудит, мы считаем, своевременный и дает нам право рекомендовать Минобразования и Минстрою Чувашии, насколько это возможно, сегодня еще раз проанализировать ТЗ и ПСД планируемых в следующем году капремонтов, чтобы максимально не допустить аналогичные недостатки. Кроме того, нужно проанализировать целесообразность реализации сразу нескольких мероприятий, связанных с капремонтом школ, либо все же объединять их в одно.

— Спасибо за беседу!

— КСП Чувашии продолжит контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

КСТАТИ

Ни на шаг от графика

В нескольких школах республики, несмотря на начало учебного года, капремонт только набирает обороты. Самое большое отставание от графика – в чебоксарской школе №7, где по контракту работы должны завершиться до 31 марта 2023 года. За все лето строители успели выполнить лишь 8% работ, хотя аванс подрядчик получил своевременно. Как уже сообщала «СЧ», ситуацию взял под свой контроль Глава Чувашии Олег Николаев, к процессу подключились депутаты Госсовета республики.