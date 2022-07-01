«Местные» деньги — под контролем

Контрольно-счетная палата Чувашии оценит эффективность каждого бюджетного рубля в муниципалитетах

С этого года проверка эффективности использования бюджетных средств и имущества в районах и городах республики входит в сферу интересов Контрольно-счетной палаты Чувашии (КСП). С 1 января, напомним, полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю ведомство осуществляло во всех муниципальных образованиях республики, кроме Чебоксар, а с 1 июля приступило к реализации полномочия и в столице республики. Первые итоги этой важной работы стали темой нашей новой встречи с руководителем КСП Чувашии Светланой Аристовой.

На службе ревизоров — автоматизация

— Светлана Ивановна, наверняка расширение полномочий КСП потребовало «перенастройки» ведомства. Что нового появилось в вашей работе?

— Естественно, процесс передачи полномочий проходил поэтапно. Как я уже ранее сообщала, сначала, в 2021 году, КСП осуществляла полномочия в шести пилотных муниципалитетах. Время нужно было и для автоматизации процессов нашей работы, в том числе с учетом возросшей нагрузки на сотрудников КСП. С августа 2021 года, например, мы внедрили систему электронного документооборота, чего у нас не было прежде. И теперь около 90% документов из муниципалитетов к нам поступает в электронном виде. Кроме того, сейчас испытываем программный комплекс «Аналитика-СМАРТ». Он позволяет анализировать и систематизировать документы, которые мы подвергаем экспертизам: проекты решений о бюджетах, об исполнении бюджетов, предварительном и последующем контроле. Комплекс разработан в КСП Чувашии совместно с Центром информационных технологий и, надо сказать, нашей разработкой уже активно интересуются и в других регионах. Также начали процедуру по обновлению действующего программного комплекса «Финконтроль», расширяем информационное взаимодействие с другими государственными органами, в частности, с Минфином Чувашии, Управлением федерального казначейства по Чувашской Республике, другими ведомствами.

— И как вы справились с таким резким увеличением нагрузки?

— У нас произошли масштабные преобразования в кадровом составе.Так, в этом году в структуре КСП появилось Управление внешнего муниципального финансового контроля. А в некоторых городах (в Алатыре, Шумерле, Канаше, Новочебоксарске и Чебоксарах) для удобства муниципалитетов создали обособленные рабочие места КСП.

Передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от муниципалитетов, по мнению Контрольно-счетной палаты Чувашии, будет способствовать соблюдению его базовых принципов, в том числе принципа независимости (в данном контексте — от органов местного самоуправления, так как муниципальные контрольно-счетные органы сами входили в их структуру). А это благоприятно скажется на эффективности и объективности такого рода контроля.

Таким образом, сейчас КСП Чувашии осуществляет два вида внешнего финансового контроля: государственный и муниципальный. И если прежде на двух уровнях внешнего финансового контроля в республике занимались по штату 68 человек (18 человек — в КСП и 50 — в муниципальных контрольно-счетных органах), то сегодня — 42. Численность, как вы видите, существенно ниже, но на наш взгляд это не сказывается на качестве, нами все заключения выдаются в сроки, определенные в Соглашениях с представительными органами.

В Управлении создан и особый отдел. Он занимается только вопросами муниципальных образований, входящих в Чебоксарскую агломерацию: Чебоксар, Новочебоксарска, Чебоксарского, Моргаушского и Марпосадского районов.

ЦИФРА 1187 муниципальных объектов (казенные, автономные и бюджетные учреждения, муниципальные предприятия и хозобщества с участием муниципалитетов) со всей республики входят в сферу контроля КСП Чувашии. Из них 275 объектов, или 23%, приходятся на Чебоксары.

— Какие можно назвать первые итоги?

— За полгода в рамках реализации полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля КСП провела 141 экспертно-аналитическое мероприятие. Цифра, казалось бы, большая, но все дело в том, что экспертизу проходят не только проекты решений о бюджетах, но и проекты муниципальных программ. Таковых было 40, поскольку, как вы знаете, с 1 января в республике стали действовать два муниципальных округа — Красноармейский и Шумерлинский, что потребовало принятия новых муниципальных программ. Кроме того, в первом полугодии мы проводили внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности всех главных администраторов бюджетных средств.

По результатам этих мероприятий КСП подготовила более 125 заключений и 7 аналитических записок. По итогам проверок выявили нарушений и недостатков на общую сумму более 561 млн рублей, причем большую часть из них — на сумму более 400 млн рублей — муниципальные образования устранили по ходу проведения проверки. Считаю, это хороший эффект.

Важно и то, что проверка проводилась в тот период, когда отчетность еще можно было уточнить, чем муниципалитеты и воспользовались.

А в школьной столовой — сыродельный цех

— В одном из предыдущих интервью вы отмечали, что одним из факторов, влияющих на проведение контрольных мероприятий, является объем выделяемых ресурсов. Во внешнем муниципальном финансовом контроле КСП какие приоритеты для себя определила?

— Во-первых, учитываем мнение всех представительных органов, во-вторых, определяем зоны риска. Так, в шести муниципалитетах проверили собственные доходы муниципальных образований, в частности, одну из составляющих местных бюджетов — неналоговые доходы. Они, к слову, составляют около 14% собственных доходов муниципалитетов. К ним, напомню, относятся аренда и продажа муниципального имущества, социальный и коммерческий найм муниципального жилого фонда, вовлечение в оборот земли или зданий. Результаты получили любопытные: во всех шести муниципалитетах недостаточно эффективно управляют своим имуществом.

Последний нашумевший случай — в Козловском районе, где бывшее здание школьной столовой, находящееся в собственности муниципалитета, незаконно использовали в качестве сыродельного цеха. Помещение без оформления каких-либо договорных отношений с муниципалитетом занял глава крестьянско-фермерского хозяйства. Выявив нарушение, мы проинформировали прокуратуру Козловского района, в отношении главы КФХ возбудили дело об административном правонарушении. Главе районной администрации внесли представление.

Часто во многих муниципалитетах вообще нет какого-либо контроля над рекламными конструкциями. А это ведет к появлению несанкционированных щитов и баннеров, что в свою очередь лишает местную казну доходов.

Или вот еще пример — муниципалитеты не взыскивают платежи за аренду жилфонда, а иногда и вовсе не вовлекают в оборот муниципальное жилье. При том, что нуждающихся много…

Если говорить о планировании проверок, свое слово высказывают как депутаты муниципалитетов, так и Госсовета Чувашии. Они инициировали проверку таких актуальных направлений, как использование межбюджетных трансфертов или собственных бюджетных средств, выделяемых на благоустройство территорий, ремонт дорог и капремонт школ. Отмечу, что сейчас как раз идут проверки по этим направлениям, итоги КСП подведет в третьем квартале этого года. К слову, за проверку этих направлений высказался и Глава республики Олег Николаев.

Для себя взяли на заметку и такой серьезный вопрос, как мониторинг и анализ кредиторской задолженности, которая то и дело «выскакивает» в том или ином муниципальном образовании.

Олег Николаев,

Глава Чувашии: «В этом году мы завершим центра-лизацию контроль-но-счетных органов на базе контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, которая является инструментом парламентского контроля Госсовета Чувашской Республики. Это даст нам еще более объективную картину по всем направлениям жизнедеятельности республики, позволит предотвратить совершение правонарушений».

Погреб под балконом за чужой счет

— С принятием полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю государственный финансовый контроль не затерялся на его фоне?

— Нисколько. Поскольку мы автоматизировали процесс не только муниципального финансового контроля, но и государственного. В этом году мы охватили проверками самые актуальные направления. Так, по госпрограмме в сфере образования проводим аудит средств, выделенных на капремонт школ, а это за 2020 — 2021 годы около 2 млрд рублей, и на создание и функционирование центров образования «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» — это более 150 млн рублей. Еще один объект нашего внимания — благоустройство городских и сельских территорий, финансируемое по программе «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики». Отмечу, что в этом направлении мы объединяем силы с Минфином Чувашии и республиканской прокуратурой.

Кроме того, в этом году совместно с прокуратурой Чувашии проверили Региональный фонд капремонта многоквартирных жилых домов. Он давно не подвергался проверкам, и нас интересовали вопросы использования Фондом как средств республиканского бюджета, так и средств, находящиеся на спецсчетах. В общей сложности осмотрели больше 70 домов.

Нарушения зафиксировали и со стороны самого Фонда, и со стороны подрядных организаций. Так, Фонд несвоевременно проводил закупки, а подрядчики не выдерживали сроки сдачи работ. Подрядные организации заменяли материалы, предусмотренные условиями договоров, на материалы более низкого качества, выполнили работы, оплаченные на сумму почти 3 млн рублей, не в полном объеме.

Установили также факты нецелевого использования средств. Например, под балконами первых этажей подрядчик сделал погреба, отремонтировал за домами сети — мы такое освоение средств признали нецелевым. Средства Фонда капремонта, как известно, можно использовать только на ремонт общего имущества, а в данном случае подрядчики выполнили работы на 276 тысяч рублей и предъявили счет не гражданам, под балконами которых обустроили погреба, а Фонду. А там эти работы оплатили.

Выявили и такой факт: после капремонта кровли в двух из отремонтированных домов в стенах установлено наличие трещин. Нас обеспокоила целесообразность проведения там капремонта. При этом комиссионного решения о том, являются ли дома аварийными, принято не было.

А в рамках полномочий в части оценки эффективности формирования муниципальной и государственной собственности Чувашской Республики, управления и распоряжения такой собственностью проверили ГУПы и МУПы. Проблемы там имеются. В частности, обратили внимание на МУПы, отвечающие за водоснабжение в Урмарах, Моргаушах, Алатыре и Шумерле. В Алатыре, например, заметили, что потери — разница между «добытой» и «проданной» водой в централизованной системе водоснабжения при транспортировке составляют 47%. Это почти половина! Резонно возникает вопрос: куда вода девается?

Руководство предприятия, по запросу КСП, сообщило, что частично имеют место несанкционированные врезки, но это всего лишь 0,4% фактов от всего количества проверок, и то на «выходе» лишь два заключенных договора с потребителями. Поэтому мы считаем, что проблемой в Алатыре не занимаются. Если в Шумерле свои потери доказали в Минстрое Чувашии и им заложили определенные потери в тарифы, то в Алатыре эту работу не проводили… Добавлю, что расходы (платежи за пользование водными ресурсами, за очистку) предприятие несет от объемов по «добытой» воде.

Всего из восьми проверенных нами МУПов в Новочебоксарске, Алатыре, Шумерле, Урмарах и Моргаушах лишь два по итогам прошлого года оказались безубыточными — МУП ЖКХ «Моргаушское» и МУП «Урмарытеплосеть».

К слову, оба направления — и Управление внешнего муниципального финансового контроля, и отделы государственного финансового контроля — в процессе работы взаимодействуют между собой, а решение, кем же допущено нарушение — министерствами или муниципалитетами, принимается синхронно.

— Вы отметили, что КСП в ближайшее время приступит к проверке эффективности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство в районах и городах республики. А жители этих населенных пунктов могут поучаствовать в этой проверке и подсказать вам адреса объектов, где им что-то не понравилось?

— Конечно. Более того, с конца июня на сайте КСП — kcp.cap.ru, мы запустили специальный опрос. В нем может принять участие любой житель Чувашии и указать территории, благоустройством которых он остался недоволен. Например, где-то строители не убрали за собой мусор или некачественно установили МАФы. Проверку бюджетных средств, выделенных на благоустройство, мы начинаем 25 июля, так что просим граждан максимально поучаствовать в этом опросе.

— Уже известно, на каких объектах благоустройства пройдут проверки?

— Одни территории мы отобрали, исходя из объемов финансирования, другие — по следам публикаций в СМИ и информации в соцсетях. Забегая вперед, скажу, что в этом списке — объекты благоустройства в городах Мариинский Посад и Ядрин. В последнем результаты преобразований общественных пространств вызвали неоднозначную реакцию общественности. С итогами проверок мы обязательно ознакомим читателей «СЧ».

— Спасибо за беседу. Будет очень интересно узнать итоги проверок КСП и по дорогам, и по капремонту школ. Думаю, это станет темой нашей будущей публикации.