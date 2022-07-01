В Чебоксарах откорректировали бюджет и повысили выплаты почетным гражданам

В начале июля стало известно, что Чебоксарам предоставлен бюджетный кредит на сумму 1 млрд 118 млн на замещение ранее взятых в коммерческих организациях кредитов со сроком погашения в 2025-2027 годах. Это потребовало внести изменения в главный финансовый документ города на этот год и на предстоящие 2023 и 2024 годы. На внеочередном, 21-м, заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов, которое провел глава города Олег Кортунов, народные избранники утвердили приоритетные направления в развитии Чебоксар, куда будут направлены средства.

Главные строки бюджета — в плюсе

С подробной финансовой выкладкой депутатов ознакомила заместитель главы администрации Чебоксар по экономическому развитию и финансам Инна Антонова. Как пояснила Инна Николаевна, благодаря выросшим доходам за счет увеличения налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений на 232 млн рублей удалось выделить дополнительное финансирование на основные сферы жизнедеятельности города. Так, по отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы увеличиваются на 250 тысяч рублей, по отрасли «Национальная экономика» — на 51,5 млн рублей. Средства предполагается направить на текущее содержание автодорог, выполнение работ по ямочному ремонту проезжей части, обустройство тротуаров и парковок и другие цели.

На отрасль ЖКХ дополнительно направят более 57 млн рублей. Деньги пойдут на текущее содержание сетей наружного освещения и объектов озеленения, содержание внутриквартальных территорий районов, проектирование внутридомовой и внутриквартирной системы газоснабжения многоквартирных домов и другое.

Дополнительное финансирование получат и другие отрасли. На социальную политику расходы увеличат на 640 тысяч рублей, на образование — на 33,5 млн рублей. Средства, в частности, направят на установку противопожарного оборудования и приобретение учебников для вновь открывающихся классов. В отрасли культуры и кинематографии расходы увеличиваются на 5,36 млн рублей (из них 4 млн рублей — на проведение социально-культурных мероприятий). На физкультуру и спорт выделят еще 2 млн рублей. Как уточнила Инна Антонова, они пойдут на доведение оплаты труда работников подведомственных учреждений до МРОТ, установленного с 1 июня этого года.

Кроме того, деньги направят на проведение дополнительных выборов депутатов ЧГСД и капремонт пассажирского лифта в здании администрации Ленинского района Чебоксар. А расходы на обслуживание муниципального долга предполагается уменьшить на 75 млн рублей. Размер дефицита бюджета составляет 440 млн рублей и остается таким же, как при первом уточнении бюджета города на 2022 год.

«С учетом вносимых изменений бюджет Чебоксар на 2022 год по доходам составит 15 млрд 38 млн рублей, по расходам — 15 млрд 478 млн рублей», — подытожила Инна Антонова. Муниципальный долг на 1 января 2023 года прогнозируется в размере 2,5 млрд рублей. Проект решения получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты Чувашии.

Выплата почетным гражданам Чебоксар — на две тысячи больше

В преддверии Дня города, который, напомним, традиционно отмечается в Чебоксарах в третье воскресенье августа, депутаты внесли поправки в Положение о звании «Почетный гражданин города Чебоксары». Основное изменение касается увеличения размера ежемесячной денежной выплаты обладателям этого высокого звания: с 3 тысяч ее повысят до 5 тысяч рублей. Как отметил заместитель главы Чебоксар — председателя ЧГСД, председатель постоянной комиссии ЧГСД по бюджету Евгений Кадышев, увеличение размера пособия не вызовет изменений в бюджете города. Деньги изыщут за счет экономии средств на расходы ЧГСД.

Решение депутаты Горсобрания приняли единогласно. По словам главы Чебоксар Олега Кортунова, это свидетельствует о признании выдающихся заслуг обладателей этого звания, каждый из которых внес неоценимый вклад в благополучие и процветание чувашской столицы. Как отметил Олег Кортунов, помимо ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города предоставляется бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта. А в перспективе на домах почетных граждан Чебоксар может появиться соответствующая табличка. Это и другие предложения по мерам поддержки награжденных этим высоким званием депутаты обсудят на ближайших заседаниях ЧГСД, заявил Олег Кортунов.

Еще одной поправкой депутаты признали утратившим силу подпункт Положения о предоставлении медицинских услуг в муниципальных учреждениях здравоохранения, поскольку такие заведения не относятся к администрации города.