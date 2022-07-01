В Чувашии возросло финансирование некоммерческих организаций

Некоммерческие организации — один из важнейших институтов гражданского общества. Об этом заявил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов на заседании Общественного совета при Главе Чувашии.

Руководитель Минэкономразвития республики сообщил об итогах конкурса на предоставление грантов некоммерческим неправительственным организациям. По результатам участия в грантовых конкурсах в этом году некоммерческие организации республики получили федеральное финансирование на реализацию 45 проектов на сумму 77,5 млн рублей, это на 27% больше, чем за весь 2021 год. Количество проектов-победителей увеличилось на 42%.

Стоит отметить, что самое популярное направление среди поданных заявок — охрана здоровья и пропаганда спортивного образа жизни, а также сохранение исторической памяти, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, развитие институтов гражданского общества.

«В этом году был изменен подход к отбору заявок. Была привлечена команда независимых экспертов из других регионов, которые оценивали качество проектов, их социальную значимость. Для облегчения доступа к бюджетным средствам для НКО также были внесены изменения в постановление Кабинета министров Чувашской Республики», — отметил Дмитрий Краснов.

Глава республики Олег Николаев попросил обратить внимание и на проекты, которые были представлены, но не выиграли: «Активные люди, которые организовались в НКО, должны быть в поле зрения и найти отклик, чтобы мы их вовлекали в жизнедеятельность. С ними необходимо поддерживать обратную связь».