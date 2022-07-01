Личная выгода выше закона? Когда полицейские забывают о чести

В последнее время больше становится доведенных до суда уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудников правоохранительных органов. Мотивы преступлений — корыстные интересы.

Азартные игры с законом

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Чувашии. Он обвиняется в мошенничестве и покушении на оное в особо крупном размере. Впрочем, ситуация знакомая по прежним уголовным делам, где мошенниками объявлялись люди при погонах (или при бывших погонах), стремившиеся заработать «левые» деньги на обмане своих знакомых или участников противоправных деяний.

И в этот раз мало что изменилось. По версии следствия, у фигуранта был знакомый, занимавшийся незаконной организацией и проведением азартных игр на территории Чувашии. Бывший оперативник предложил снабжать его информацией об оперативной работе сотрудников подразделения по борьбе с экономическими преступлениями по части розыска и документирования незаконных организаторов проведения азартных игр. Но не бесплатно, а за деньги, которые якобы предназначались для двух лиц из числа руководства подразделения. И ежемесячно получал от «азартного игрока» от 150 до 600 тысяч рублей. А всего получил от него 3 млн рублей, которые вопреки достигнутой договоренности никому не передавал, а присвоил.

В апреле 2022 года, узнав, что в отношении его знакомого за незаконную организацию азартных игр возбуждено уголовное дело, злоумышленник предложил помочь ему избежать уголовной ответственности за… 10 млн рублей, которые надо передать одному из руководителей правоохранительного ведомства. Хотя никаких связей в том ведомстве посредник не имел и не собирался выполнять в пользу знакомого каких-либо действий.

В конце апреля после получения части оговоренных денег (2 млн рублей) он был задержан сотрудниками УФСБ России по Чувашии. Причастность злоумышленника к инкриминированным деяниям подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе его собственными признательными показаниями, свидетелями, а также другими материалами дела.

За что заковали в наручники?

В Алатыре двое бывших сотрудников полиции обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. По версии следствия, в августе 2019 года поздним вечером полицейские, привлеченные к обеспечению общественного порядка во время празднования дня города Алатыря, были подшофе. И в одном городском магазине учинили ссору по малозначительному поводу с ранее незнакомым гражданином. Несмотря на то, что в действиях последнего не усматривалось признаков какого-либо административного правонарушения, они все же задержали его и доставили в медицинское учреждение для установления признаков алкогольного опьянения. Когда по анализам было установлено, что гражданин трезвый, полицейские вывели его на улицу, избили и надели наручники.

Кроме того, в августе 2020 года один из обвиняемых передал взятку в 2 тысячи рублей врачу-хирургу центральной больницы Алатырского района за выдачу ему справки об освобождении от выполнения служебных обязанностей по причине временной нетрудоспособности, без соответствующих медицинских показаний. В настоящее время оба они уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Дело уже в суде.

Патроны сломали карьеру

Предъявлено обвинение в служебном подлоге бывшему старшему оперуполномоченному группы уголовного розыска отделения полиции по Яльчикскому району МО МВД России «Комсомольский». По версии следствия, в марте прошлого года, занимая вышеуказанную должность, он «из личной заинтересованности, обусловленной стремлением к продвижению по службе», желая создать видимость эффективной работы по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным изготовлением и оборотом оружия и боеприпасов, внес заведомо ложные сведения в официальные документы — протоколы осмотра места происшествия.

А началось с того, что полицейский уговорил знакомого добровольно сдать имевшиеся у него патроны. Однако, желая отвести подозрение от этого знакомого и остаться с ним в хороших отношениях, он нашел пустующий дом, хозяин которого скончался, и попросил сообщить, что боеприпасы обнаружены там. После этого полицейский составил протокол осмотра места происшествия о найденных в доме 439 патронах калибра 7,62 мм.

Однако в ходе процессуальной проверки по результатам проведенной баллистической экспертизы выяснилось, что патроны были изготовлены позднее даты смерти хозяина дома. Тогда оперуполномоченный подыскал другой дом, хозяин которого скончался после даты изготовления изъятых патронов. Аналогичным образом злоумышленник сфальсифицировал еще один протокол осмотра места происшествия, указав, что патроны якобы обнаружены там.

Незаконные действия полицейского привели к необоснованному проведению проверки в отношении невиновных лиц, возбуждению уголовного дела по подложным обстоятельствам и к невозможности последующего определения собственника патронов. Факт противоправной деятельности бывшего полицейского выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками отдела собственной безопасности регионального МВД.

Все три «полицейских» дела расследованы СУ СКР по Чувашии, после утверждения прокурором обвинительного заключения они направлены в суд.