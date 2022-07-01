Предприятия Чувашии могут импортозаместить программное обеспечение с помощью сервиса Сбербанка

Многие организации Чувашской Республики серьезно задумались о переходе на использование отечественного оборудования и ПО вместо иностранного. Перейти на него любому бизнесу поможет платформа импортозамещения от СберКорус.

На ней представлены более 70 российских решений, способных заменить 122 иностранных продукта. На платформе собраны российские аналоги большинства распространенных видов оборудования и программ для всех видов бизнеса. Любая компания может собрать индивидуальный портфель программ и организовать комплексное единовременное внедрение необходимого софта и оборудования.

Представленные на платформе программы разделены по отраслям бизнеса и области применения. Например, оборудование Cisco, NEC, Dell, Intel, HP замещается поставками от Aquarius и Baikal Electronics, YADRO, iRU, Depo, Vecom. Программы для офиса от Microsoft Office можно заменить на Битрикс-24, Мой офис или Р7-офис. Управление проектами и командами от Atlassian JIRA, Trello, Asana, Monday, Notion, Wrike можно легко заменить на Битрикс-24. Технологии в HR от SAP HR и Oracle HSM заменяются на 1С.Зарплата, управление персоналом и кадровый учет (HRM) и КЭДО СберКорус. Заменой сервисам для общения команды, таким как Slack или Zoom могут стать мессенджер Dialog Enterprise и сервисы видеоконференций Jazz by Sber и QuickUp.

Переход проходит поэтапно:

Создаётся решение для конкретного бизнеса.

Разрабатывается график его внедрения.

Организуется постоянная техподдержка.

На отечественное оборудование, HR-сервисы и мессенджеры, системы управления проектами и документооборота уже активно переходят крупные компании и малый бизнес Чувашской Республики. Подробнее ознакомиться с опытом СберКорус во внедрении российского программного обеспечения и поставках российского оборудования можно на сайте Полки импортозамещения СберКорус.