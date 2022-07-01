Планерка Главы: АПК — в плюсе, промышленность — в минусе, с ковидом прощаться рано

Коронавирусная инфекция в последнее время снова заявила о себе увеличением случаев заболеваний в стране. В нашей республике на фоне общей стабилизации ежедневный прирост тоже поднялся втрое. Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев на вчерашней еженедельной правительственной планерке.

Ограничения по ковиду сняты, в том числе обязательное ношение масок. Это стало личным делом каждого — кто-то склонен подстраховаться ради безопасности. Но вот в торговых центрах и общепите пока рановато полностью распрощаться с масками. Не следует также ослаблять разъяснительную работу о необходимости вакцинации, сказал Глава.

Руководитель региона обратил внимание и на проблему распространения борщевика. В прошлом году была запущена целая программа по этому направлению. Выяснилось, что данное растение не доставляет хлопот там, где хорошо ведется сельхозпроизводство и работают сельские администрации. И наоборот — его полно на заброшенных земельных участках. Глава поручил руководителям муниципалитетов проанализировать сообщения на этот счет, министру транспорта и дорожного хозяйства Владимиру Осипову — в течение недели представить предложения по изменению подходов в содержании дорог с учетом этих сообщений.

ПОРУЧЕНИЕ.

Неослабное внимание уделять своевременному доведению и освоению бюджетных средств как важнейшей составляющей выполнения задач социально-экономического развития региона. Особое место — обеспечению качества выполняемых работ в части управления общественными финансами.

Такое пожелание Главой республики было высказано в ходе обсуждения предварительных итогов социально-экономического развития Чувашии и исполнения бюджета за январь-июнь текущего года. Промышленное производство и розничная торговля снизились к тому же прошлогоднему периоду соответственно на 0,8% и 4,2%, доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Объясняя снижение промпроизводства, министр отметил снижение внутреннего спроса и логистические ограничения. Хотя обрабатывающий сектор сумел их преодолеть, добившись роста на 4,4%. Отрадно также, что бизнес все активней занимает высвобождающиеся в связи с санкциями ниши.

Хотя темпы прироста в АПК и замедлились, отрасль все же с прибавкой на 5%. Заметней всего выросло производство мяса — на 7%, молока получено больше на 2,8%. На 40% выросли объемы в строительстве, на 42,5% — ввод жилья.

Несмотря на осложнившуюся экономическую ситуацию, заметное пополнение наблюдается в сфере малого и среднего бизнеса. За полгода численность субъектов здесь увеличилась на 27% к аналогичному периоду 2021-го. Наиболее заметно растет число самозанятых.

Об итогах исполнения бюджета за полугодие рассказал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Доходы консолидированного бюджета составили 41,8 млрд рублей, расходы — 37,7 млрд. По республиканскому бюджету соответственно — 37 млрд, расходы, — почти 33 млрд рублей. Отмечено, что динамика по доходам — как консолидированного, так и республиканского бюджетов — достаточно позитивная, в частности, поступлений от налога на прибыль. Неплохая динамика и по акцизам.

Госдолг республике за полгода вырос на 2 млрд рублей. Было получено два транша инфраструктурных бюджетных кредитов в апреле и июне на 400 млн и 500 млн рублей.

Плюс кредит в сумме 1,2 млрд рублей на замещение рыночных долговых обязательств городов Чебоксары и Алатырь.

Министр заострил внимание на эффективности освоения бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей. В качестве лидеров названы Минкультуры, Минобразования и Минспорта, где уровень освоения выше половины. Менее 30% он у Минпромэнерго, Минтранса, Минстроя.

Олег Николаев нацелил на активизацию работы в части доведения средств до исполнителей подрядных работ по реализации намеченных проектов. «Это очень важная составляющая, которую ставят перед нами и федеральные органы, — сказал он. — При этом надо держать в зоне внимания качество работ».

ПОРУЧЕНИЕ.

В течение недели Минстрою и Минэкономразвития республики разработать четкий алгоритм новых подходов в формировании республиканской адресной инвестиционной программы.

На совещании обсужден вопрос об изменениях подходов в формировании и сопровождении республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП). Речь идет в основном об объектах капитального строительства, что логично развивает тему централизации подчеркнул Глава. На федеральном уровне уже перераспределены функции в сопровождении РАИП, необходимо сделать это на уровне республики.

Методическое сопровождение остается за Минэкономразвития, доложил Дмитрий Краснов. При этом сокращению подлежат процедурные моменты, что делает процесс формирования более оперативным и прозрачным. Непосредственно формирование программы передается Минстрою. Как сказал вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов, их ведомство уже ведет работу по регламентации возложенных функций. Минстрой будет контролировать формирование заявок в РАИП на объекты капстроительства от других министерств и ведомств, рассматривать и анализировать поступающие документы.

Дмитрий Краснов рассказал о первых итогах деятельности ресурсного центра некоммерческих организаций, созданного по поручению Главы, обозначенному в его Послании Госсовету Чувашии. Задача центра — способствовать продвижению проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Сейчас он оказывает полную методическую помощь любым НО на территории республики. Отрадно, что в этом активизировались и муниципалитеты, отметил министр. Глава республики поблагодарил тех, кто занимается социально ориентированной деятельностью. «Это важное направление, когда люди практически только в свое свободное время занимаются делами, лежащими в плоскости добра», — подчеркнул он.