IT-звезды зажигаются в Йошкар-Оле

Как сообщает Минцифры Чувашии, все больше выпускников школ республики в качестве дополнительного госэкзамена выбирают информатику. Если в прошлом году ЕГЭ по предмету сдали 14,2% одиннадцатиклассников, то в 2022 году этот показатель увеличился почти вдвое и превысил 22,9%. Оно и понятно: предпочитают предмет, который даст возможность поступить в высшие учебные заведения на востребованные сегодня IT-специальности, что позволит зарабатывать приличные деньги и строить успешную карьеру.

Все бы хорошо, но есть подспудное подозрение, что лучшая часть этих будущих программистов потянется в вузы Москвы, других крупных городов, так как принято считать, что там и образование более качественное, и возможностей больше. Печально, но после получения дипломов юноши и девушки вряд ли вернутся на малую родину. И, что, региону смириться с этим? Ни в коем случае! — однозначно заявляет ведущий российский разработчик технологий онлайн-обучения iSpring, открывший совсем рядом, в столице соседней республики, городе Йошкар-Оле, современный институт по подготовке программистов. Речь идет об амбициозном образовательном проекте, ставящем цель растить профессионалов в области разработки, продвижения и дизайна цифровых продуктов для глобальной IT-индустрии.

iSpring научит

На IT-рынке iSpring с 2002 года и уже давно не нуждается в представлении. Компания, созданная уроженцем Йошкар-Олы Юрием Усковым и базирующаяся в Марий Эл, известна как в России, так и на мировом уровне. В рейтинге, составленном РБК, она занимает достойное место в ТОП-10 крупнейших EdTech-компаний России. Среди ее клиентов «Яндекс», Сбер, «Альфа-Капитал», «Балтика», Unilever, Honeywell, Bayer, Lamoda и многие другие.

Йошкар-Ола — небольшой город в менее чем часе езды от Чебоксар с населением чуть больше 250 тыс. человек. Кто бы мог подумать, но в этом городе десятки ИТ-компаний, которые работают на федеральный и мировой рынок. Среди них — имеющие по 300-600 сотрудников и миллиардные обороты. Все это стало возможным благодаря современной образовательной инфраструктуре вокруг iSpring, вершиной которой и должен стать Институт iSpring.

Идею создания института Юрий Усков объясняет просто:

— С нуля построили международный высокотехнологичный бизнес. Начинали с малого, но ребята были заряжены на большее — хотели делать «что-то крутое». Начали брать сложные интересные проекты — не только российских, но и зарубежных заказчиков. Понадобились люди. Оказалось, вузы по нашей специальности выпускают каких-то странных людей, которые думают, что они программисты, а на самом деле — просто амбициозные неудачники. И на этой грустной истории я начал преподавать сам, чтобы все исправить. И так получилось, что весь рост нашей компании был связан с выстраиванием системы подготовки программистов, которых здесь попросту не было. Тогда привезти готового специалиста из Москвы в Йошкар-Олу было очень сложно. Проще было пригласить иностранца, а из Москвы — не приехал бы. Потому мы научились готовить кадры внутри у себя.

Вуз для команды iSpring не проба пера, опыт в образовательной сфере уже наработан. Учебное заведение станет завершающим звеном в цепочке кластера, который на сегодняшний день представлен компьютерной школой для детей «Инфосфера», лицеем «Инфотех», Институтом программных систем для профессиональной переподготовки взрослых. Вуз ставит цель масштабирования имеющегося опыта, чтобы он был доступен для талантливой и мотивированной молодежи со всей страны, в том числе и Чувашии. При этом руководство компании подчеркивает, что «в то время, как большинство вузов учит по лекалам прошлого века, наше образование отвечает запросам будущего. Поэтому у нас все по-другому!»

Смелость города берет!

И в чем оно, другое, выражается? Да во всем. Даже в том, как представился главный в компании человек при знакомстве: «Меня зовут Юра…» И, улыбаясь, добавил: «Отец шестерых детей». И при приеме на учебу, говорят, не так важны результаты ЕГЭ, сколько желание и потенциал абитуриентов: «Хотите продвигать первоклассные ИТ-продукты на весь мир? Задавать новые тренды? Вам сюда! Мы ждем смелых, талантливых ребят, мечтающих о карьере в мировом IT». А в награду за смелость — гордость за свою жизнь и результаты своей деятельности.

— До этого ты был ничем не примечательным студентом, а здесь узнал про Александра Македонского, который в 16 лет покорил всю Элладу, и понимаешь, что так, оказывается, тоже можно. Тогда почему хотя бы не попытаться? Можно стать великим, когда имеешь великие примеры — это тот стандарт, к которому мы стремимся в институте, — говорит преподаватель философии Станислав Зотов. Он, кстати, в Йошкар-Олу переехал из Санкт-Петербурга. Это раньше таких, как он, трудно было сюда заманить, а сегодня — сплошь и рядом преподают сотрудники ведущих креативных, медиа– и ИТ-компаний, имена которых на слуху по всей стране. И, похоже, недалек тот день, когда слова одного из участников проекта «хотим, чтобы выражение «человек из Йошкар-Олы» стало брендом» из мечты станут явью.

Кстати, о философии… А как же утверждение о том, что в институте нет места дисциплинам, далеким от выбранной квалификации? Будущие лидеры индустрии, по мнению Ускова, должны уметь видеть задачу с разных точек зрения: «Мир стремительно меняется, поэтому глубокие знания в нескольких областях повышают ваши шансы на успех. Веря, что бизнес строится как на технологических, так и на гуманитарных компетенциях, мы формируем широкий кругозор, умение чувствовать тонкие вещи, хорошо писать, разбираться в людях. Поэтому у нас большой объем подготовки по истории, философии, психологии, коммуникациям, естествознанию, одинаковый для всех специальностей».

Программирование в союзе с креативом

Институт готовит специалистов по нескольким направлениям. Первое — программирование. Уровень обучения такой, что, по словам зав. кафедрой программных систем Керима Арнабердиева, уже со 2 курса ребята начинают работать в iSpring и других ИТ-компаниях: «Наша образовательная программа практико– и результатоориентирована. Уже на 1 курсе студент осваивает профессиональный подход к делу и владеет всеми инструментами, необходимыми для работы в компании. На третьем году обучения высший пилотаж — каждый студент напишет свой язык программирования. Глобальная цель — вырастить ведущих разработчиков в области программного обеспечения с инженерным уровнем подготовки».

Второе направление — креативный факультет. Здесь готовят специалистов по маркетингу, дизайну — «людей, обладающих даром визуального мышления, способных видеть и умеющих создавать красивое», управлению продуктом — «это предприниматели: если человек обладает способностью создавать все из ничего — ему туда. Нам надо научить их понимать экономику продукта, чтобы получился успешный бизнес».

Такой он, амбициозный, во всем. Если даем студентам навыки, то обязательно такие, чтобы выпускник института, обладая ими, мог производить качественный софт, востребованный не только здесь, но и во всем мире. И чтобы обучение давало результат, которого нет у других, «чтобы наши ребята, придя в бизнес, устроили там фурор».

Искренне желая, чтобы наша страна стала лидером мировой ИТ-индустрии, Усков уверен, что это может произойти уже в ближайшие 10-15 лет. «И старт вашей карьеры может случиться как раз в этот период, — обращаясь уже к будущим своим студентам, отмечает он. — Для участия в этой великой битве вам необходим запас героизма. Нам нужны люди, которые не боятся великих проектов, а очень даже хотят в этом поучаствовать. Мы хотим открыть в каждом из вас героя, способного на великие дела».

И еще: набор абитуриентов ограничен — всего 120 мест. Подробнее об условиях поступления, обучения и, конечно же, о самом институте вы можете узнать на сайте вуза ispring.institute.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 100, выд. 26.01.2016 года Министерством образования и науки Республики Марий Эл. Реклама