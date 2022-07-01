Цифровые возможности Сбера послужат развитию медицины Чувашии

В минувшем июне на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня 2022 года Сбер и Чувашская Республики заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения и социальной сферы. Что это означает для простого жителя нашего региона?

Во-первых – стороны будут совместно разрабатывать и внедрять различные цифровые медицинские сервисы на основе искусственного интеллекта

Во-вторых – активно будут развиваться дистанционные сервисы медицинского и социального обслуживания. Например, возможность наблюдать за состоянием своего здоровья вне больничного стационара или получить консультацию узкопрофильного специалиста на отдаленной территории.

В-третьих – банк и республика будут развивать технологии, которые направлены на повышение эффективности управления и мониторинга социальной сферы Чувашской Республики. Т.е. увеличится скорость реагирования медиков на запросы, повысится качество оказания медицинской помощи и расширенная аналитика всей отрасли.

Но и это еще не все. За коментарием по теме мы обратились к управляющему Чувашским отделением ПАО Сбербанк Анастасии Трутневой:

«Сбер поможет внедрить интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений, речевые технологии в медицине, инструментарий по использованию электронных рецептов, цифровые технологии для подготовки кадров для региона. Внедрение цифровых сервисов обеспечит новый уровень удобства и доступности сервисов для врачей и граждан»

Отметим, что сегодня у Сбера уже есть позитивный опыт реализации совместных проектов на базе таких технологий в Республика Мордовия, Самарской области, Ярославской области, Удмуртии, Бурятии, Нижнего Новгорода и др. Поэтому можно констатировать, что партнёрство со Сбером открывает для нашего региона новые перспективы совместных проектов, которые порой могут реализовываться в весьма креативных областях.