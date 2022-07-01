Предприятиям Чувашии стали доступны цифровые технологии Сбера

Исторически сложилось, что Сбербанк имеет огромный опыт в хранении и обработке больших данных с использованием искусственного интеллекта, чтобы оказывать качественные банковские услуги своим клиентам. Но так как эта сфера достаточно обширная в применении, сегодня Сбер готов делиться опытом в этой сфере со своими клиентами. Сегодня такая возможность цифровой трансформации стала доступна и для предприятий Чувашской Республики.

Давайте рассмотрим подробнее, что это такое. Цифровая трансформация –внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы предприятия. Она призвана упростить принятие решений, ускорить продажи и рост бизнеса и в конечном счете увеличить эффективность работы предприятия благодаря использованию искусственного интеллекта (AI – artificial intelligence) и обработке больших данных – Big Data.

Какие услуги Сбера для достижения этих целей уже пользуются наибольшим спросом?

89% клиентов опробовали цифровой офис продаж – услугу по автоматизации взаимодействия с покупателями и поставщиками. Сюда относятся, например, Sber CRM система на базе – СберБизнесСофт, поиск новых контрагентов на платформе СберИмпульс и др.

60% предприятий выбрали облачные технологии SberCloud.

По 10% клиентов внедрили услуги по цифровизации производства и управления. В производстве применяются решения на базе технологии IIoT (интернет вещей), RPA (роботизированная автоматизация процессов), AI (искусственный интеллект), а в управлении — решения на базе технологий AI на BigData (история поля, AgroAI – беспилотная сельскохозяйственная техника), внедрение ERP систем на базе 1С, электронный документооборот, управление цепочками поставок — SCM и пр.

Сегодня любое предприятие в Чувашской Республике может проводить цифровую трансформацию вместе со Сбером либо получить его экспертизу. Уже сейчас более 340 клиентов по всей стране внедряют цифровую трансформацию со крупнейшим банком! А благодаря партнерской программе компаниям региона открыт доступ через Сбер к лучшим разработчикам и интеграторам на рынке.

Кстати, Сбер дает возможность записаться на обучение по цифровой трансформации в Корпоративный СберУниверситет – для этого нужно связаться с менеджером банка по нефинансовым сервисам по телефону +7(800)7070070 доб. 51691361 (Алексей). Не откладывайте внедрений цифровых решений в жизнь вашего предприятия!