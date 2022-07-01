В Батыревском районе строится новая амбулатория

Уже этой осенью жители села Сугуты Батыревского района смогут обращаться за медицинской помощью в новую врачебную амбулаторию. Ее строительство планируется завершить в конце лета. Сейчас ведется отделка внутренних помещений больницы и благоустройство территории вокруг. На данный момент объем выполненных работ, по сообщению подрядчика объекта Вазыха Алимова, составляет 80-85%.

«Старое здание, 70-х годов, плохо отапливалось, пациенты и доктора мерзли. А сейчас нам строят новую амбулаторию, которая будет соответствовать всем современным критериям», — делится врач Наталия Красникова.

Надо отметить, что Сугутская амбулатория строится по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», одна из задач которой — улучшить медицинскую помощь населению районов. В ее рамках в село привлекают новые кадры, заменяют автотранспорт, приобретают более современное медицинское оборудование, ведут строительство новых медицинских объектов, а уже действующие — ремонтируют.

«У нас программа организации первичного звена здравоохранения продолжается», — отметил главный врач Батыревской центральной районной больницы Николай Тинюков. По его словам, в этом году запланированы не менее масштабные работы. Так, сейчас ведется ремонт поликлиники Батыревской ЦРБ, капитальные ремонты Первомайской врачебной амбулатории и фельдшерского пункта в Тигашево.

Константин Арсентьев