Чувашские строители помогут ДНР И ЛНР

В работе по восстановлению Донецкой и Луганской народных республик будут участвовать и строители из Чувашии. Представители регионального Минстроя, подведомственных организаций и крупных подрядчиков республики в составе делегации Минстроя России посетят ДНР И ЛНР. Цель визита — помочь восстановить инфраструктуру разрушенных объектов, необходимых местным жителям.

Как сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, во время поездки планируется посетить и осмотреть пострадавшие объекты, оценить объем требуемых работ, а также необходимых для этого ресурсов и выработать план дальнейших действий.