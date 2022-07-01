Чувашские строители помогут ДНР И ЛНР

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В работе по восстановлению Донецкой и Луганской народных республик будут участвовать и строители из Чувашии. Представители регионального Минстроя, подведомственных организаций и крупных подрядчиков республики в составе делегации Минстроя России посетят ДНР И ЛНР. Цель визита — помочь восстановить инфраструктуру разрушенных объектов, необходимых местным жителям.
Как сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, во время поездки планируется посетить и осмотреть пострадавшие объекты, оценить объем требуемых работ, а также необходимых для этого ресурсов и выработать план дальнейших действий.

Опубликовано: 12 июля 2022 г.


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