Планерка Главы: инвестиционный профиль муниципалитетов, продление работ на Гражданской

Год назад в республике было создано агентство инвестиционного развития Чувашии. О первых итогах его деятельности на вчерашней правительственной планерке под руководством Главы республики Олега Николаева доложил исполнительный директор агентства Сергей Мякинин.

Основной результат — формирование инвестиционного портфеля из 384 проектов на сумму 278,3 млрд рублей. Задача агентства — сопровождение реализации проектов. На сегодня в работе 43 из них на 28,5 млрд рублей, по 24 проектам уже заключены соглашения с инвесторами. Наиболее тесно агентство сотрудничает с Чебоксарами, Новочебоксарском, Канашом, а также с Чебоксарским, Козловским, Батыревским районами. В отраслевом разрезе — с Минприроды, Минсельхозом, Минстроем.

ПОРУЧЕНИЕ.

Главам муниципальных администраций критически оценить работу по формированию инвестиционного профиля своих территорий.

В течение недели решить вопрос о проведении совместного совещания на эту тему.

Помощь инвесторам оказывается по разным направлениям, прежде всего в подборе земельных участков, оказании содействия в подключении к инфраструктуре. Больше всего вопросов возникает с земельными участками. Для оказания нефинансовых мер поддержки в нынешнем году статус масштабных получили 4 организации, общая стоимость проектов которых составляет 2 млрд рублей с последующим созданием 294 рабочих мест. Рассматриваются документы еще по пяти инвесторам.

Отдельное обсуждение вызвала тема составления инвестиционных профилей муниципалитетов, на что Глава республики нацелил в самом начале своей деятельности. Сначала были выбраны в качестве пилотных пять муниципалитетов, в минувшем феврале к этому подключили остальные. В большинстве муниципалитетов своевременно взялись за составление инвестпрофилей, в каждом создана специальная рабочая группа, сформированы дорожные карты. Но в Мариинско-Посадском районе, складывается впечатление, об этом чуть ли не вчера узнали.

Во всяком случае, и.о. главы администрации Сергей Мастьянов бодро заверил, что «на этой неделе начнут разработку», хотя дело такое, что с кондачка наскоком не одолеешь.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Прошу муниципальные команды критически отнестись к этой работе. Речь о создании конкретных условий для инвесторов, в итоге — улучшении качества жизни населения. Если надо, следует провести совместный мастер-класс на базе пилотного муниципалитета. Важно, чтобы вы не отмалчивались и не брали просто под козырек — мол, завтра сделаем… Не нужно, чтобы было хорошо в отчетах, нужно, чтобы это действовало по-настоящему в будущем. Надо сформировать широкий круг людей для улучшения инвестиционных возможностей территорий».

ПОРУЧЕНИЕ.

Оперативно рассмотреть вопрос о продлении режима работы по реконструкции улицы Гражданской. Не ослаблять информирование жителей о ходе работ.

На этом «болезненном» объекте работы идут полным ходом. Однако риски их затягивания остаются. Текущую ситуацию обрисовал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов. Стоимость контракта со сроком исполнения в декабре 2022 года горадминистрации с ПАО «Дорисс» составляет 980 млн рублей. Первоначальный аванс подрядчику составил 260 млн рублей, в 2021 году выполнено работ на 242,8 млн рублей.

В 2022–м выполнение составило 187,2 млн, в мае дополнительно выплачено 112,5 млн рублей. А с учетом корректировки проекта выделено еще 409 млн под казначейское сопровождение, пояснил министр. В итоге общая сумма авансирования превысила 781 млн рублей, или почти 80% стоимости контракта.

На 5 июля работы по правой половине проезжей части выполнены на 80%, по левой — на 50%. Для ускорения есть необходимость увеличить продолжительность работ с 7 утра до 20 часов вечера, но подрядчик пока не вынес такое решение, ссылаясь на нехватку людей. При принятии соответствующих мер реконструкция может быть завершена до конца года, правда, без благоустройства, сказал министр.

Что касается кольца, есть возможность запустить движение по нему в конце октября, хотя первоначально речь шла о конце августа. Глава республики поддержал предложение об увеличении продолжительности рабочих смен на объекте, конечно, с соблюдением соответствующих трудовых норм.

Министр доложил еще об одном проблемном объекте — капитальном ремонте автодороги Шихазаны-Калинино. Здесь сроки полностью срываются по причине судебной тяжбы между заказчиком и подрядчиком. Глава потребовал завершения этих процедур и возобновления капремонта дороги.