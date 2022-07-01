8 июля — День семьи, любви и верности

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Семья – это фундамент здорового общества и сильного государства. Здесь мы получаем любовь и заботу, понимание и поддержку, а самое главное, путевку в жизнь.

Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин обозначил необходимость наращивать поддержку материнства и детства. Это большая работа, которая сегодня ведется как в России, так и у нас в Чувашской Республике, в том числе в рамках национальных проектов.

Семья как источник духовности и гарант передачи опыта, культуры и традиций чувашского народа от старшего поколения младшему, формирования и воспитания личности, гражданина и патриота своей страны всегда была и остается неизменным приоритетом государственной политики.

В республике сформировалась система поддержки семей с детьми, стабильно реализуются и индексируются меры их поддержки по 74 направлениям, около 55 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. С каждым годом растет число многодетных семей.

Выражаю всем вам искреннюю признательность и желаю счастья родителям, достойно воспитывающим детей, супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, молодожёнам, а также тем, кто ещё только собирается создать новую ячейку общества.

Дорогие земляки, пусть ваши семьи станут для вас надежной опорой в жизни, а в ваших домах всегда царят любовь, доверие и взаимопонимание.

Желаю вам крепкого здоровья, неугасаемого тепла семейного очага, гармонии и согласия!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев