Глава Чувашии поздравил семьи, отметившие прибавление в День республики

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В семье Марины и Сергея Козловых из Шумерли прибавление случилось в знаменательный для республики день — 24 июня у них родилась дочка. Фото cap.ru

На двенадцать девчонок — десять ребят

Рожденный в один день с республикой. Такое радостное воспоминание теперь будут хранить в двух десятках семей. 24 июня, в главный национальный праздник — День республики, в Чувашии появились на свет 22 новых жителя: 12 девочек и 10 мальчиков. Сегодня в Чувашском государственном театре кукол руководитель региона Олег Николаев поздравил пап и мам с долгожданным событием и вручил родителям малышей подарки.

Акцию инициировал Союз женщин Чувашии при поддержке благотворительного фонда «Пӗрле». Добрая традиция чествовать родившихся в знаменательный день в республике, напомним, появилась совсем недавно — 26 ноября 2020 года, когда в Чувашии впервые отметили День чувашской вышивки. По инициативе Олега Николаева всем младенцам, появившимся на свет в этот день, дарят расшитые чувашской вышивкой распашонки.

В этот раз презенты для малышей тоже были особенными. Всем грудничкам подарили книжку-игрушку «Йӑпатмӑшсем. Чувашские и русские народные потешки» и забавную плюшевую зверушку. Сборник для самых маленьких детей и их родителей — новинка Чувашского книжного издательства. В нем собраны потешки на самые разные случаи жизни на русском и чувашском языках, но самое интересное — их можно не только почитать, но и послушать, нажав на звуковую панель. Стишки озвучили артисты Чувашского государственного театра кукол, а музыкальный ряд подобрал композитор Андрей Галкин. Такая книжка, отметили на вручении, позволит малышам с первых дней внимать родную речь и впитывать культуру чувашского народа.

«Семья — та среда, где ребенок делает первые шаги, получает первый опыт, где закладываются духовные и нравственные ценности. Не зря говорится, что семья — это ячейка общества», — отметил Олег Николаев. Он пожелал молодым родителям и их детишкам доброго здоровья, напомнив, что чуваши издревле приветствовали многодетность и говорили: «Пĕр ача — çук ача, ик ача — çур ача, виç ача — пĕр ача», что в переводе дословно означает: «Один ребенок — нет ребенка, два ребенка — половина ребенка, три ребенка — один ребенок». «Семья из трех детей должна быть нормой, чтобы двигать общество вперед», — напутствовал руководитель республики и отметил, что добрая традиция чествовать новорожденных продолжится и впредь.

Не все родители взяли на праздник маленьких героев дня — детям, родившимся в День республики, еще и месяца нет. Но двум младенцам, мирно посапывающим на руках у мам, все-таки удалось поприсутствовать на первом торжественном событии в их жизни.

Опубликовано: 7 июля 2022 г.


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