В Новочебоксарске начался второй этап ремонта дороги по улице Промышленной

На сегодняшний день специалисты уже установили 90% поребриков, ремонтируют они и пешеходную дорожку в сторону ПАО «Химпром».

Работы по улице Промышленной тоже ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как рассказали в администрации Новочебоксарска, здесь предстоит уложить покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона на оставшейся части автодороги. Благоустройство объекта завершится к 30 сентября 2022 года.

Напомним, в прошлом году по нацпроекту было отремонтировано сразу несколько участков в промышленной зоне города.