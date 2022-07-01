В Новочебоксарске начался второй этап ремонта дороги по улице Промышленной

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На сегодняшний день специалисты уже установили 90% поребриков, ремонтируют они и пешеходную дорожку в сторону ПАО «Химпром».

Работы по улице Промышленной тоже ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как рассказали в администрации Новочебоксарска, здесь предстоит уложить покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона на оставшейся части автодороги. Благоустройство объекта завершится к 30 сентября 2022 года.

Напомним, в прошлом году по нацпроекту было отремонтировано сразу несколько участков в промышленной зоне города.

Опубликовано: 8 июля 2022 г.


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