Рынок недвижимости в Татарстане — в крутом пике

В Казани за две недели июня застройщики продали всего 61 квартиру. Рынок бьет антирекорды, но цены не снижаются, пишет издание «БИЗНЕС Online».

В целом в Татарстане в мае было продано 687 квартир — вдвое меньше, чем год назад. Резко сдала назад ипотека. Но есть и основания для оптимизма: ставки снижаются, застройщики запускают аттракционы щедрости, дешевеют стройматериалы, а инвесторы, сняв сливки с вкладов под 20%, ищут, куда вложить деньги. За май продажи нового жилья в Казани упали на 76% до 800 млн рублей.

По мнению экспертов издания, рынок недвижимости Татарстана переживает самое настоящее кризисное пике. Изрядная часть казанских девелоперов в мае и июне не продали ни одной квартиры.