ЧЕТРА замещает импорт на «Норникеле»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Бульдозеры ЧЕТРА заменят импортную технику на предприятиях «Норникеля». Компании подписали меморандум о намерениях на крупном форуме по импортозамещению, организованном «Норникелем», сообщает пресс-служба Минпромэнерго Чувашии.
На конференцию в Норильске съехались около 200 представителей 100 крупнейших технологических компаний России, Казахстана и Беларуси. В течение двух дней участники форума обсуждали способность отечественной промышленности обеспечить потребности «Норникеля» и других крупных российских предприятий во всех необходимых материалах и оборудовании.
Директор по продажам промышленной техники «ЧЕТРА» Ирина Машенькина провела презентацию своей продукции. Итогом участия в форуме стало подписание меморандума о намерениях, который предусматривает переход предприятий «Норникеля» от использования зарубежных тяжелых бульдозеров к отечественным.

Опубликовано: 7 июля 2022 г.


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