Поисковики Чувашии воссоздадут картину боя 139-й стрелковой дивизии подо Ржевом

Впервые в нашей республике в рамках масштабного форума студенческих и школьных поисковых отрядов «На Сурском рубеже» будет реконструирован фрагмент Ржевской битвы, проходившей с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года, в которой участвовала и сформированная на территории Чувашии 139-я стрелковая дивизия.

В инсценировке боя будет задействовано около сотни человек, 4 единицы техники, более 3000 светошумовых патронов и более 100 зарядов пиротехники. Зрители смогут увидеть военную технику, стрелковое оружие и амуницию тех лет — например, советский легкий бронеавтомобиль БА-64.

Как сообщили в Минобразования Чувашии, реконструкция боя пройдет 2 июля в 16.00 в селе Ильина Гора Ядринского района.