Поврежденные при строительстве М-12 дороги отремонтируют на федеральные деньги

Чувашия получит дополнительные средства на восстановление 227 километров дорог, поврежденных в результате строительства трассы М-­12. В том числе поддержание и восстановление 167 километров дорог будет профинансировано за счет средств федерального бюджета.

Об этом сообщил председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко в ходе состоявшегося на днях совещания у Главы Чувашии Олега Николаева. В ближайшее время будет подписано трехстороннее соглашение об этом между нашей республикой, Федеральным дорожным агентством и ГК «Автодор».

В ходе совещания также были обсуждены вопросы получения разрешений на ввод в эксплуатацию в 2022 году пяти переустроенных дорог, в том числе три — на пересечении с автодорогами регионального и два — местного значения в Шумерлинском и Ибресинском районах, сообщает пресс-­служба Администрации Главы Чувашии.

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«Коридор» длиной в 7000 километров

Выступая 23 июня по видеосвязи на Международном сибирском транспортном форуме в Новосибирске, вице-­премьер Правительства России Марат Хуснуллин сообщил о продлении транспортного коридора «Запад — Восток», частью которого является трасса М–12, до Монголии и Китая.

«Коридор Запад — Восток продлеваем через Сибирь на Монголию и Китай, и мы не просто об этом говорим. Мы идем до Урала уже гарантированно, дальше идем на Челябинск и Тюмень. А следующее решение, которое Президент одобрил: мы начнем уже частично расширять до четырех полос Омск, Новосибирск, Иркутск, Читу, Горно­-Алтайск и выход на границы Китая и Монголии. Мы никогда еще не строили транспортных коридоров по 7 тысяч километров», — сказал он. По словам Хуснуллина, строительство скоростной трассы М–12 Москва — Казань — Екатеринбург с продлением до Тюмени и Челябинска ведется активно и будет завершено в 2024 году.