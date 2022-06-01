Анастасия Трутнева поделилась инструментами Сбера по импортозамещению в рамках Чебоксарского экономического форума

23 и 24 июня 2022 году в Чувашии под слоганом «Курс на импортозамещение» проходит Чебоксарский экономический форум. Сбер принял активное участие в работе площадок форума. В кулуарах форума мы пообщались с Анастасией Трутневой, управляющей Чувашским отделением Сбербанка и задали несколько вопросов о том, как крупнейший банк страны может помочь предприятиям Чувашии в вопросах импортозамещения.

— Анастасия Геннадьевна, могут ли сегодня предприятия Чувашии рассчитывать на то, чтобы стать новыми владельцами ушедших с рынка иностранных компаний?

— Да, и для этого у нас очень своевременно разработаны финансовые инструменты. Сегодня Сбер готов финансировать сделки на выкуп компаний с иностранным участием. Поэтому если кто-то из наших местных предпринимателей имеет амбиции выкупить, например, заводы IKEA или других ушедших из России иностранных инвесторов — приходите, обсудим.

— Для того, чтобы запустить процесс импортозамещения, нужна качественная аналитика — что, где, и когда запускать. Может ли Сбер помочь с решением этого вопроса?

— Наша дочерняя компания Strategy Partners готова разработать такую стратегию для любого из предприятий Чувашии на основании анализа рынка при сокращении экспорта из недружественных стран. После тщательного изучения этого документа мы поможем вам расширить номенклатуру выпускаемой продукции и запустить новые востребованные товары в рамках импортозамещения.

— А что с транспортом? Даже если заместить часть поставок — встаёт вопрос, как их привезти, если многие транспортные коридоры закрыты?

— Мы понимаем актуальность этой проблемы. Поэтому сегодня Сбер представляет услуги транспортного брокера по выстраиванию новых логистических цепочек доставки импортных комплектующих, оборудования и пр. Это особенно актуально для тех, кто до сих пор ломает голову, как эффективно завозить или вывозить товары в обход недружественных стран.

Более того, сейчас мы проводим эксклюзивные бизнес-конференции, чтобы наши клиенты могли найти новых контрагентов в других регионах мира для поддержания объемов экспорта.

— Спасибо большое за интервью, Анастасия Геннадьевна!

— Благодарю! Уверена, что совместными усилиями мы сделаем предприятия Чувашии ещё более сильными и успешными. А курс на импортозамещение, заданный на Чебоксарском экономическом форуме, даст нам всем новый импульс для развития!