Выпускной с бальными танцами и разборкой автомата

Триста выпускников кадетских классов и школ со всей республики попрощались со школой в мемориальном комплексе «Победа». Здесь впервые прошел республиканский кадетский выпускной бал «Имя гордое — Российский кадет». Торжественное мероприятие состоялось накануне Дня памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне.

Под руководством командиров взводов выпускники-кадеты выстроились в походную колонну на площади перед ДК имени П.П. Хузангая. Волнительные минуты перед выступлением, и вот бальные ансамбли исполняют гранд-марш, грациозные девушки в бальных платьях, подтянутые юноши в кадетской форме синхронно и четко выполняют движения, а танцевальные пары кружатся в вальсе.

Окончание школы — это время, когда выпускники определяются с выбором будущей профессии. Но большинство кадетов, конечно, готовы продолжить изучение военного дела и служить Отечеству. Успехов ребятам пожелал Глава Чувашии. Олег Николаев отметил, что система патриотического воспитания приносит свои плоды. В республике создано более двухсот кадетских классов, в рядах выпускников — свыше шестисот человек.

«Я желаю вам успехов, желаю вам никогда не робеть и смело двигаться по жизни. Уверен, что бы вас ни ожидало за поворотом, вы справитесь. Те знания, которые вы получили сейчас, те навыки и подготовка, которые вы отточили благодаря вашим наставникам, вам помогут», — сказал он.

Они будущие защитники нашей страны, они выбрали путь служения Отечеству с детства. И, конечно, в этот день выпускники благодарили своих наставников, которые на протяжении всего кадетского пути учили их мужеству и выносливости. «Я кадет», — с гордостью и улыбкой говорят ребята. Сейчас их главная мечта — поступить в военный вуз. А в свой выпускной вечер они с гордостью выступили перед почетными гостями, учителями, родителями.

Чувашский кадетский корпус показал строевые приемы с оружием, а сборку-разборку автомата Калашникова продемонстрировали учащиеся кадетского класса «Спарта» Красночетайской школы. В этом упражнении от парней не отстают и девушки. А в завершение кадеты прошли торжественным строем со знаменами своих учебных заведений.

Фоторепортаж Максима Васильева: