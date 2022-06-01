Приезд чемпионки токийской Олимпиады Марии Ласицкене в Чебоксары не вызвал ажиотажа

Овации пустых трибун

Наиболее пристальное внимание зрителей в ходе всероссийского легкоатлетического «Мемориала А.В. Игнатьева» в Чебоксарах было сфокусировано на секторе прыжков в высоту. Здесь борьбу за победу вела олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене – звезда легкой атлетики мирового масштаба.

Триумфатор прошедших в прошлом году в Токио Олимпийских игр с первых попыток брала высоту за высотой и в итоге победила с результатом 1,91 метра. Также Ласицкене попыталась взять высоту 1,95 м. Несмотря на то, что покорить эту высоту спортсменке не удалось, рукоплескали ей все. Все 150 с лишним зрителей, находившихся в тот момент в «Олимпийском».

Позднее федеральные СМИ растиражировали высказывания Марии с сетованием на то, что турнир прошел при пустых трибунах. Адресатом критики Ласицкене стала Всероссийская федерация легкой атлетики. К самим Чебоксарам титулованная легкоатлетка относится очень тепло, о чем, сфотографировавшись и обнявшись со всеми желающими, она сказала корреспонденту «Советской Чувашии».

«Когда был вывешен календарь соревнований, мы изначально планировали этот старт, готовились к нему. И с удовольствием вернулись в Чебоксары, очень любим этот город, очень много с ним связано – и в юношеском возрасте, и во взрослом. Всегда много разных впечатлений, красиво, хорошо, на высшем уровне. Сейчас успели здесь погулять, вспомнить улицы, красоту набережной. Чебоксары – очень спортивный город, здесь любят спорт», — сказала Ласицкене.

Соревнование было посвящено памяти советского легкоатлета из Чувашии Ардалиона Игнатьева – бронзового призера Олимпиады-1956 в Мельбурне в беге на 400 м. Он – первый из чувашских спортсменов, кто стал олимпийским призером.

На церемонии открытия, в частности, присутствовали его вдова Нина Максимовна и дочь Ирина Ардалионовна. «Дорогие товарищи! От нашей семьи разрешите поздравить вас с таким соревнованием-праздником! Большое спасибо, что не забываете!» — обратилась к спортсменам и зрителям Нина Максимовна.

Министр спорта Василий Петров, приветствуя участников «Мемориала А.В. Игнатьева», отметил: «Я рад, что эти соревнования стали традиционными и на них съехались сильнейшие легкоатлеты нашей страны. Хочу выразить слова благодарности Всероссийской федерации легкой атлетики за присвоение этим соревнованиям профессионального статуса. Это очень важно для Чувашской Республики».

В соревнованиях выступили 210 спортсменов из 38 регионов страны. Представители Чувашии заработали четыре серебряные медали (Виктория Максимова, бег на 100 м; Даниил Дмитриев, 1500 м; Виктория Жилина, прыжок в длину; Сергей Морозов, прыжок в высоту) и три бронзовые (Татьяна Шмакова, на 400 м с барьерами; Дарья Мердиан, 100 м; Анна Красильникова, 800 м).