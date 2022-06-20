Планерка Главы: итоги Питерского форума, госконтракты на 2023-2024 годы, безопасность на воде

Итогам форума — реальное воплощение, бизнес-объединениям — эффективную работу

На XXV Петербургском международном экономическом форуме Чувашия заключила 13 соглашений о сотрудничестве на сумму более 20 млрд рублей. Состоялись встречи Главы Чувашии Олега Николаева с руководителями ряда ведущих федеральных структур и представителями субъектов страны, на которых также обсуждались совместные проекты. Об этом в своем докладе об итогах форума сообщил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов на вчерашней правительственной планерке под председательством Главы республики.

ПОРУЧЕНИЕ.

Усилить работу общественных объединений предпринимателей как одного из инструментов повышения инвестиционной привлекательности региона.

Одно из главных событий форума — объявление результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах. Чувашия расположилась на 17 месте и по многим показателям выглядит лучше, чем в среднем по России. В регионе значительно повысилась эффективность разрешительных процедур на строительство, высший балл получила система оценки регулирующего воздействия.

В то же время есть над чем поработать в связи с появлением в рейтинге некоторых нововведений. «По ряду из направлений работа команды правительства Чувашии уже началась — это реформа системы водоснабжения, водоотведения, электросетевого хозяйства. Будем внедрять информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, которая поможет перевести в цифру многие процедуры и сократить время получения услуг и принятия решений. Результаты этой работы, уверен, должны положительно сказаться на бизнесе и инвестиционном климате в следующем году», — подчеркнул Дмитрий Краснов.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Работа нашей делегацией на форуме проделана достаточно большая, что является хорошей основой для дальнейших действий в решении основных задач. Они обозначены в заключенных соглашениях по развитию производства карбонатов, цифровизации и других направлений. Сейчас важно реализовывать достигнутые договоренности динамично, предметно, содержательно, проявляя креативные подходы».

Касаясь темы инвестклимата в республике, Олег Николаев оценил как очень слабую работу общественных объединений предпринимателей в этой сфере.

«Либо дела у них совсем запущены, тогда бизнес-сообществу следует внимательней посмотреть на руководителей таких объединений. Чем они занимаются — общественной работой или только лоббированием своих интересов? — сказал Глава. — Давайте разберемся и расскажем людям. Использовать в личных интересах площадку известных уважаемых организаций — это не здорово».

ПОРУЧЕНИЕ.

Существенно улучшить работу по заключению контрактов на освоение бюджетных средств. Необходимо уже сейчас начать конкурентные процедуры по контрактам на 2023-2024 годы там, где это возможно.

Дмитрий Краснов также доложил об итогах социально-экономического развития республики в январе — мае этого года. Период характеризовался неопределенностью различной степени в разных отраслях, но предпринятые государством меры поддержки позволили не допустить сильного падения экономики. Хорошую динамику показали АПК, где рост на 4,3%, строительство — на 62%, ввод жилья — более 45%. А вот в промышленности произошло снижение на 2%, что стало в значительной мере результатом ограничений в логистике и сокращения импорта комплектующих.

Инфляция в минувшем мае по отношению к декабрю 2021 года составила 12,4% против 12% по стране. Но спрос на продовольственные товары стабилизировался, на полках представлен полный ассортимент социально значимых товаров, заверил министр.

Консолидированный бюджет Чувашии за пять месяцев исполнен по доходам в размере 33,5 млрд рублей, расходам — 29,2 млрд. Профицит составил 4,2 млрд рублей, что выше, чем год назад, доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Доходы республиканского бюджета составили 29,6 млрд рублей, расходы — 25,5 млрд, профицит 4,1 млрд, что, правда, ниже прошлогоднего. Отмечался рост общих доходов консолидированного бюджета на 6,3%, собственных — на 16%. Но несколько отстают поступления по НДФЛ. Хороший темп по собственным доходам и в республиканском бюджете. Говоря об эффективности работы распорядителей бюджетных средств, министр отметил в лидерах Минобразования, Минтруд, Минздрав. Госдолг на 1 июня составил 8,4 млрд рублей — увеличение к началу году на 390 млн рублей.

Олег Николаев отметил, что результаты исполнения бюджета лучше прошлогодних. Но состояние заключения контрактов «оставляет желать лучшего». Этот процесс по идее позволяет максимально быстро довести средства в экономику. В лучшем случае уже до 1 июля надо выходить по большинству показателей на 100-процентную контрактацию и далее дорабатывать по отдельным моментам. Но в реальности уже сейчас надо проводить конкурентные процедуры по контрактам на 2023-2024 годы там, где это возможно.

ПОРУЧЕНИЕ. Усилить контроль за исполнением мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах. СМИ — постоянно информировать об организации летнего отдыха детей.

Лето уже «отметилось» печальной статистикой на водных объектах. Есть случаи гибели детей во время купания. По информации ГКЧС Чувашии, на 20 июня 2022 года зарегистрировано 12 происшествий. Количество погибших увеличилось в 2,3 раза, утонули 14 человек, в том числе два ребенка. Олег Николаев обратил внимание на эту статистику. «Мы провели большую работу, чтобы обеспечить нормальное прохождение купального сезона в летний период. Прошу критически оценить все проведенные мероприятия и обеспечить контроль над исполнением утвержденных к проведению планов. Прежде всего, с точки зрения охвата вниманием тех зон, где купаются люди», — поставил задачу руководитель региона перед главами муниципалитетов и руководителями ответственных ведомств.

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