Предприятиям Чувашии компенсируют часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом объявил республиканский Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности. Как сообщает пресс-служба Минпромэнерго, фонд озвучил начало приема заявок на предоставление грантов на такую компенсацию. По словам министра промышленности и энергетики Александра Кондратьева, это очередной инструмент поддержки предприятий в текущей экономической ситуации. Данная мера сформирована Минпромторгом России совместно с федеральным Фондом развития промышленности и правительством Чувашии.
Ранее региональный Фонд развития промышленности, на докапитализацию которого направлено свыше 32 миллионов рублей, принял три новые программы по предоставлению займов предприятиям. В том числе на НИОКР, реализацию пилотных партий продукции, корректировку технологической документации.

Опубликовано: 20 июня 2022 г.


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