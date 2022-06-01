Предприятиям Чувашии компенсируют часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам

Об этом объявил республиканский Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности. Как сообщает пресс-служба Минпромэнерго, фонд озвучил начало приема заявок на предоставление грантов на такую компенсацию. По словам министра промышленности и энергетики Александра Кондратьева, это очередной инструмент поддержки предприятий в текущей экономической ситуации. Данная мера сформирована Минпромторгом России совместно с федеральным Фондом развития промышленности и правительством Чувашии.

Ранее региональный Фонд развития промышленности, на докапитализацию которого направлено свыше 32 миллионов рублей, принял три новые программы по предоставлению займов предприятиям. В том числе на НИОКР, реализацию пилотных партий продукции, корректировку технологической документации.