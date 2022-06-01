21 июня — день образования кинологической службы МВД

Капитан и ее команда

Один из лучших кинологов страны капитан полиции Мария Зверева помнит дни рождения своих питомцев, как родных детей…

В детстве Маша мечтала о собачке или кошечке, но уговаривать родителей было бесполезно: многодетная семья ютилась в однокомнатной квартире. Казалось, эта мечта так и осталась в прошлом. Подросшая девочка выбрала серьезный вуз в Казани, осваивала специальность инженера-технолога пищевой промышленности, но у бога, как известно, на каждого из нас свои планы. Однокурсница познакомила Машу со специалистами зонального центра кинологической службы, и это был не просто звонок судьбы — набат. С того дня, едва дождавшись окончания занятий, второкурсница бежала к кинологическому центру, наблюдала за тренировками через забор, а если занятия перемещались за ворота, с удовольствием была «на подхвате» у специалистов.

Один из дежурных центра, заметив ее увлеченность, в шутку посоветовал обратиться к начальнику и попросить собаку для себя. А Маша неожиданно так и сделала. Опытный кинолог Хайдар Мухаметгалиев, не стал сразу разочаровывать упорную девушку, но явно испытывал на прочность. «Нам нужна собака на поиск трупов, возьмешься?» Так у Марии появился ее первый напарник — овчарка по кличке Вест, из «отказников», которого, не справившись с воспитанием, принесли в центр хозяева. С ним она стала заниматься уже на территории учреждения вместе с другими кинологами.

Это был ни с чем не сравнимый кайф, и никакие сложности вроде специфики направления, по которому предстояло подготовить Веста или необходимость продолжать учебу по «основной» специальности, Машу не испугали. Она продолжала до позднего вечера пропадать у кинологов, покупала «вкусняшки» для подопечного и даже пару раз выезжала с Вестом на реальные задания в качестве стажера, а потом бежала в общежитие готовиться к зачетам и экзаменам. И так, между делом, закончила вуз… с красным дипломом, получив прямо во время его защиты ряд лестных предложений от крупных предприятий.

Но во второй раз отказаться от своей мечты для уроженки Новочебоксарска было невозможно. К тому же в центре Машу ждала теперь уже ее собственная «малышка» — спаниель Юта, которую она научила обнаруживать наркотики и, еще не будучи профессиональным кинологом, заняла пятое место на республиканских соревнованиях в Татарстане! А Юте-то еще не было и года! Это был еще один знак, что девушка движется в правильном направлении. Тем более, что на соревнованиях она познакомилась с кинологами из Чувашии, которые пригласили на работу в Чебоксары.

Теперь Мария стала своей среди своих и документально. Но начинающим специалистом ее назвать уже было трудно. Об этом говорит даже тот факт, что на курсы первоначальной подготовки в Нижнем Новгороде кинолог из Чебоксар отправилась не с одной, как у всех, а сразу с двумя служебными собаками — с Ютой и Челси! И через полгода все три «девочки» получили свои законные сертификаты об успешном прохождении курсов.

Умница Юта, несмотря на свой «мимимишный» вид, который сбивает с толку многих злоумышленников, могла учуять даже искусно спрятанные наркотики. Так было на посту полиции «Восточный», где «напарница» стала «рыть землю» в багажнике остановленной для проверки автомашины. Значит, под запасным колесом что-то есть. Добровольно выдать запрещенные предметы водитель не пожелал, поэтому, когда, вскрыв обшивку, полицейские обнаружили пакет с сотнями упакованных доз зеленоватого порошка, ему оставалось только лепетать что-то про специи для супа. Но эксперты позже подтвердили, что собачий нос не подвел. А другая подопечная Маши обнаружила в дачном массиве тело убитого чебоксарца, родственники которого обратились в полицию, когда тот перестал выходить на связь, и орудие убийства — окровавленный топор.

Главное для кинолога, считает Маша, умение найти взаимопонимание со своим четвероногим другом, потому что собака тоже должна получать удовольствие от работы и поощрение от человека. За время своей работы с мохнатыми напарниками у старшего инспектора направления организации службы Центра кинологической службы МВД по Чувашской Республике появилось много фирменных «фишечек», с которыми она с удовольствием делится с сослуживцами и по-простому, наглядно может объяснить книжные премудрости из разных пособий. К советам такого наставника, который трижды занимал призовые места на всероссийских соревнованиях кинологов, коллеги, конечно же, всегда прислушиваются.

Она честно сдержала данное принимавшему ее на работу Ивану Алексеевичу Гаврилову слово пять лет не уходить в «декретный» отпуск, а потом уже вместе с мужем, который работал в кинологической службе, создала свою команду из трех дочек! Как многие «полицейские» мамы, Мария Зверева научилась совмещать службу и свою главную женскую роль. Это притом, что младшей из дочерей требуется особое внимание ввиду тяжелого заболевания, с которым ей помогают справляться родные.

А еще Маша с удовольствием рассказывает о работе кинологов и показывает возможности подопечных на встречах с ребятишками разного возраста. Вдруг кто-то из юных зрителей так же как и она любит братьев наших меньших и найдет в работе с ними свое призвание. Ведь наряду со здоровьем своих детей ей больше всего хотелось бы, чтобы служба развивалась, а служебные собаки всегда были особым «специальным средством» на вооружении полиции…