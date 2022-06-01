Дело бывшего начальника управления городского хозяйства Алатыря направлено в суд

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления градостроительства и городского хозяйства города Алатыря.

Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и служебный подлог. По версии следствия, чиновник в 2017 году в рамках исполнения муниципального контракта на строительство автодороги в Алатыре знал, что подрядная организация использует щебень худшего качества, чем предусмотрено проектно-сметной документацией. Однако «из корыстной и иной личной заинтересованности» незаконно подписал документы о приемке выполненных работ и их стоимости. На основании этих документов, содержащих недостоверные сведения, подрядной организации было излишне выплачено около 4 миллионов рублей. Материалы уголовного дела направлены в Алатырский районный суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Есть подрядчики, настолько заинтересованные в получении контрактов на строительство или содержание дорог, что идут на коммерческий подкуп участников аукционов. За такое преступление недавно осужден 56-летний директор дорожно-строительной организации, зарегистрированной в Новочебоксарске.

Следствием и судом установлено, что в декабре прошлого года директор участвовал в электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в одном из районов республики. И чтобы обеспечить победу своей организации, передал незаконное вознаграждение в 250 тысяч рублей директору другой коммерческой организации, также участвовавшей в аукционе, — чтобы та не понижала начальную максимальную цену контракта в ходе торгов.

Факты противоправной деятельности злоумышленника выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашии и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. По ходатайству следователя судом наложен арест на счета и имущество обвиняемого на общую сумму почти 16 миллионов рублей. Приговором суда он наказан за подкуп штрафом в 450 тысяч рублей.