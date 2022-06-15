О Волге на берегах Невы

ПМЭФ как точка встречи идей и мнений.

Продолжает свою работу XXV Петербургский международный экономический форум.

По последним данным, в нем участвуют представители 127 стран и территорий и всех регионов России. Из них 81 — на уровне глав субъектов.

Во второй день форума обсуждались главные заявления, сделанные его топовыми участниками. Максим Решетников, глава Минэкономразвития, прокомментировал укрепление рубля как возможный источник проблем для экономики, так как «источник крепкого курса — это слабый спрос в экономике». Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана, заверил, что эта страна не отказывается от союзнических обязательств перед Россией, но соблюдать международные ограничения будет. А Андрей Костин, глава ВТБ, уверен, что «глобализация в прежнем виде закончилась, мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих».

Делегация Чувашии продолжает успешно реализовывать свою программу, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики. Одно из ведущих направлений — привлечение инвестиций в регион. В этом плане трудно переоценить соглашение, подписанное между правительством республики и АО «Чувашская энергосбытовая компания», входящим в группу компаний «Трансэнергопром». Компания намерена инвестировать в энергетику Чувашии более 2 млрд рублей. Документ подписали Глава республики Олег Николаев и генеральный директор группы компаний Трансэнергопром Елена Климашевская.

Цифра 2 млрд рублей составит общий объем инвестиций в энергетику Чувашии

Руководитель региона представил планы по созданию энергоцентров, вырабатывающих электроэнергию посредством газовых турбин, открытию зарядных станций для электротранспорта, а также по строительству солнечной электростанции.

«Для конечных пользователей важна, прежде всего, стабильность снабжения энергией и цен. На сегодня в Чувашии самая дешевая в ПФО электроэнергия. Для того, чтобы это сохранить, нам надо заниматься генерацией через современные технологии», — сказал он.

Повышение надежности энергоснабжения диктует мировой энергетический кризис и беспрецедентное подорожание энергоносителей, сказала Елена Климашевская.

В этой связи важно развитие более доступной и экологичной электрозаправочной инфраструктуры, что послужит мощным драйвером роста инвестиционной привлекательности и развития республики. Предметом соглашения стали организация эффективного взаимодействия сторон по развитию отрасли, создание комфортной инфраструктуры по клиентскому обслуживанию населения, а также реализация социальных проектов в области экологии и спорта.

Инжиниринговая компания Энергопром, входящая в ТЭП, провела аудит потребностей региона в новых мощностях и внесла свои предложения по строительству энергоцентра на территории индустриального парка в Новочебоксарске.

На повышение инвестиционной привлекательности Чувашии нацелено соглашение между Кабинетом министров республики и Фондом «Росконгресс», который представлял Александр Стуглев. Как отметил Олег Николаев, документ будет способствовать развитию сотрудничества, продвижению перспективных инвестиционных и экспортных проектов через партнерскую сеть фонда.

Глава республики на форуме уделяет много внимания укреплению межрегионального сотрудничества. Им подписано соглашение о сотрудничестве с врио Главы Республики Марий Эл Юрием Зайцевым. По словам Олега Николаева, стоит задача максимально задействовать потенциал регионов. Ведь их общее достояние — Волга.

Тема главной русской реки получила масштабное продолжение в соглашении о сотрудничестве по реализации межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь». Документ подписали глава Ростуризма Зарина Догузова и руководители пяти регионов — Глава Чувашии Олег Николаев, Президент Татарстана Рустам Минниханов, и.о. Главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Инициатива предполагает создание на территории ПФО комплексной туристически развитой территории и обеспечение ее современными речными пригородными и межрегиональными перевозками. Соглашение призвано способствовать развитию единой информационной среды, а также содействовать развитию речных межрегиональных перевозок.

Состоялась также рабочая встреча Олега Николаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Корейской Народно-Демократической Республики в России Син Хон Чхолом.

Дословно ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Чувашия готова участвовать в развитии отношений Российской Федерации и КНДР. Чувашия традиционно сильна своей электротехнической промышленностью, машиностроением, сельским хозяйством и производством экологически чистых продуктов питания. Мы готовы к развитию этих форм сотрудничества как путем налаживания отношений между предприятиями, так и через организации российского уровня, которые уже вовлечены в товарооборот».

А вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов внес вклад в укрепление двусторонних связей между Чувашией и Казахстаном. Как отмечалось на переговорах с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в России Ермеком Кошербаевым, в 2021 году внешнеторговый оборот республик превысил 114 млн долларов США. В Казахстан Чувашия поставляет кондитерские изделия, органические химические соединения, пластмассу, резину, бумагу, картон, обувь, изделия из черных металлов, электрическое оборудование и другую продукцию. Развивается сотрудничество в сельском хозяйстве — налажен экспорт картофеля, молочных продуктов, мороженого. Еще одна сфера взаимодействия — образование. Только у Чувашского государственного университета заключены соглашения и договоры с шестью учебными заведениями Казахстана.

Ряд подписанных документов направлен на отраслевое развитие экономики Чувашии. Это, в частности, соглашение между правительством республики и общественной организацией «Союз машиностроителей России», предусматривающее развитие машиностроительного комплекса Чувашии. Соглашение скрепили подписями Олег Николаев и заместитель председателя и куратор Чувашского регионального отделения «СоюзМаш», председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.

Справка «СЧ» «Великий Волжский путь» — современный межрегиональный туристский маршрут, в основе которого лежит исторический Волжский торговый путь, который был частью северной дороги «Великого шелкового пути». В настоящий момент под брендом «Великий Волжский путь» разработано более 20 межрегиональных маршрутов в регионах, расположенных в пределах Приволжского федерального округа. Чувашия представлена межрегиональным маршрутом «Тур по трем столицам» — федеральный туроператор TUI, принимающая сторона — туроператор Республики Татарстан ООО «Алена». В 2022 году в Чувашии запускаются межрегиональные туристско-экскурсионные программы на шести маршрутах по реке Волге с использованием пассажирских скоростных судов «Валдай 45 Р». В настоящее время проектируются межрегиональные туристические программы (туры выходного дня) с использованием пассажирских скоростных судов «Валдай 45 Р».

«В условиях ускорения импортозамещения важно аккумулировать имеющийся потенциал и объединить совместные усилия. Наша совместная работа будет помогать развитию машиностроительного комплекса в республике и формированию в Чувашии технологической среды для динамичного развития отрасли. Мы планируем мероприятия по вопросам поддержки региональной промышленности и предпринимательства, обмен информацией по экономическим, правовым, социальным вопросам. Есть возможности и перспективы для наращивания этого направления, и мы приложим все необходимые усилия», — отметил Глава республики.

По словам Петра Фрадкова, машиностроительный комплекс региона обладает несомненным потенциалом роста. «Мы уже видим предпринимаемые руководством республики шаги, направленные на рост производства и обеспечение потребностей промышленности в импортозамещении. Совместно мы намерены сфокусироваться на поддержке этого тренда в регионе и стимулировать его дальнейшее развитие», — подчеркнул Петр Фрадков.