«Песни России» над Цивильском

Зажигательное шоу, которое запомнится навсегда…

«Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек!» — именно с этих пронзительных слов стартовал грандиозный концерт в рамках XVI Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России», прошедшего на днях в Цивильске. В едином порыве под руководством неповторимой Надежды Бабкиной именитые отечественные ансамбли в связке с местными творческими коллективами порадовали зрителей и гостей города ярким и запоминающимся шоу.

Фестиваль-марафон «Песни России» продолжил путешествие по нашей республике. Очередная остановка — в городе Цивильске, который славен богатой, по некоторым преданиям более чем 800-летней историей. Гостей здесь встречали не только зрители, которые постепенно заполняли центральную площадь города, но и памятник почтальону Печкину, установленный возле районного Дворца культуры.

Пока артисты переодевались для выступления, зрители также к нему готовились. Ведь еще перед приездом в нашу республику Надежда Бабкина предложила всем желающим прийти на концерты в чувашских национальных нарядах — «СЧ» об этом рассказывала. И вот творческий коллектив цивильской школы № 1 под модным названием «Джокер» как раз решил принять участие в этом флешмобе. «Фишка акции заключалась в том, что дети, одетые в национальные костюмы, должны были внимательно смотреть и синхронно выполнять движения, — объяснила учительница цивильской школы № 1 Нина Петрова, сопровождавшая ребят.

Дословно ТАТЬЯНА КУЗЬМИНА, директор цивильской школы № 2: «У цивилян, у жителей близлежащих районов появилась возможность вживую увидеть и услышать легендарную Надежду Бабкину — одну из самых ярких исполнительниц народных песен. Народная песня составляет бесценный пласт в нашей культуре, которую важно передавать из поколения в поколения. Дети, взрослые — все люди слились в единое сердце, объединенное любовью к своей Родине. Огромное единение от самых маленьких ребятишек до представителей старшего поколения. Само выступление Надежды Георгиевны — яркое, красивое. От всех цивилян — огромное спасибо за праздник!»

…Конечно, зрители с нетерпением ждали уникальных номеров на сцене, но творческим коллективам важно было сделать «последний прогон» перед выступлениями. Серьезно готовился и артист ансамбля «Русская песня» Арсений Климов, который еще ни разу не был в нашей республике. «От Чувашии впечатления положительные — люди открытые, добрые. Здесь и кормят вкусно. В каждом городе, куда мы приезжаем, пробую шашлык — мясо отменное. Атмосфера потрясающая, фестиваль идет хорошо», — поделился своим мнением Арсений.

…Но вот все последние приготовления закончены, и стартовал концерт! Когда Надежда Бабкина вышла на сцену, то публика на центральной площади города в унисон зааплодировала и пустилась в пляс под известные песни «Во поле береза стояла», «Русская коса» и другие. «Для меня самый главный подарок — это когда люди приходят на площадь, аплодируют и есть возможность с ними пообщаться, — сказала Надежда Георгиевна. — У меня такое ощущение, что я уже здесь месяц нахожусь, потому что помимо выхода на сцену у нас есть еще другие возможности пообщаться с жителями республики. Народ гостеприимный, радостный».

Дословно НАДЕЖДА БАБКИНА, народная артистка России: «Марафон «Песни России» был придуман для того, чтобы народ сближался, понимал, чувствовал друг друга… Это про народ, про государство, генетический код, наши обереги, родителей, тех людей, которые формировали наше государство. Моя задача — поддержать тот исторический путь, который был сформирован задолго до нас».

На одной сцене со столичными гостями выступили и несколько местных творческих коллективов. В их числе — ансамбль «Салтар» из поселка Конары Цивильского района. «От выступления на одной сцене с Надеждой Бабкиной меня переполняют нереальные эмоции — и радость, и счастье, и волнение, и трепет в душе. Этого события я ждала долго. Когда мне сказали, что мы будем выступать вместе с ней, я была в восторге. Простыми словами описать невозможно», — поделилась впечатлениями солистка ансамбля «Салтар» Анна Сорокина.

Те же чувства испытывали и члены другого местного фольклорного ансамбля — «Ямаш». «Мы с удовольствием участвуем в фестивале «Песни России» — не думали, что попадем на эту сцену. Возможно, такое выступление бывает один раз в жизни», — рассказала руководитель творческого коллектива Эльвира Тимофеева.

До самого окончания концерта зрители не уходили с центральной площади города, наслаждаясь атмосферой праздника…