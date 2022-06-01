Стадион рядом с домом и школой

На днях в Цивильском районе в микрорайоне «Южный-1» запустили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Теперь любители здорового образа жизни смогут улучшать свою физическую подготовку на спортивном объекте, который находится в шаговой доступности.

Место, где построили новый стадион, было выбрано не случайно. В микрорайонах «Южный-1» и «Южный-2», а также в поселке Опытный проживает много любителей спорта. Также рядом находится Цивильская школа № 1 — ее ученики тоже смогут заниматься на многофункциональном объекте.

В структуру спортивного объекта входят стадион с искусственным футбольным газоном, легкоатлетическими дорожками с синтетическим покрытием, спортивные площадки для баскетбола и волейбола, зона воркаута и комплекс уличных тренажеров, а также трибуны для зрителей на 100 мест, сообщили в Минспорта Чувашии.

«С открытием этого стадиона спорт в Цивильском районе получит новый импульс для развития, появится много талантливых спортсменов, которые пополнят ряды сборных команд Чувашии и России. А мы со своей стороны будем помогать и поддерживать те районы и те виды спорта, которые сегодня работают на результат, — подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров. — Уверен, что на стадионе всегда будет царить праздник спорта и здорового образа жизни. Люди получат возможность заниматься разными видами спорта, сдавать нормы ГТО».