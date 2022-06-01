Результаты ЕГЭ ищите на «Госуслугах»

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Первые результаты ЕГЭ на Госуслугах появились еще в апреле, после досрочного этапа экзаменов. Теперь на портал загрузили и первые результаты ЕГЭ основного этапа. Фото Олега Мальцева из архива редакции

Выпускники школ теперь смогут узнать результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Личном кабинете на портале госуслуг. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице Минцифры России в ВК.

Итоги экзамена будут размещены в разделе «Документы» во вкладке «Образование». Чтобы увидеть их, в поле «Результаты ЕГЭ» нужно нажать кнопку «Запросить». Необходимые сведения появятся в течение нескольких секунд и сохранятся в личном кабинете.

В Минцифры напоминают, что первые результаты экзаменов будут известны не позднее 10 июня (по географии, химии и литературе), 17 июня — по русскому языку и 20 июня — по математике. График обработки экзаменационных работ размещен на сайте Рособрнадзора, сообщает «Российская газета».

Опубликовано: 15 июня 2022 г.


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