Результаты ЕГЭ ищите на «Госуслугах»

Выпускники школ теперь смогут узнать результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Личном кабинете на портале госуслуг. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице Минцифры России в ВК.

Итоги экзамена будут размещены в разделе «Документы» во вкладке «Образование». Чтобы увидеть их, в поле «Результаты ЕГЭ» нужно нажать кнопку «Запросить». Необходимые сведения появятся в течение нескольких секунд и сохранятся в личном кабинете.

В Минцифры напоминают, что первые результаты экзаменов будут известны не позднее 10 июня (по географии, химии и литературе), 17 июня — по русскому языку и 20 июня — по математике. График обработки экзаменационных работ размещен на сайте Рособрнадзора, сообщает «Российская газета».