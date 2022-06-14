Александр АГАФОНОВ: Наши выпускники ряды безработных не пополняют

Для тысяч юношей и девушек школьные годы остались позади, пора определиться с выбором вуза, чтобы получить достойную профессию. В Чебоксарском институте (филиале) Московского политехнического университета молодежи советуют присмотреться к своему учебному заведению. «Почему Чебоксарский Политех?» — с этим вопросом в канун начала приема заявлений от абитуриентов мы обратились к директору института Александру Агафонову.

Возраст — тоже знак качества

— Потому что мы в образовательном пространстве региона работаем достаточно давно и успели зарекомендовать себя в республике, — отметил Александр Викторович. — Наш институт — один из самых, скажем так, «взрослых» вузов в Чувашии — свою историю ведет с 1955 года. Реализуем в основном программы технического профиля, готовим специалистов, востребованных на рынке труда. Являясь филиалом столичного вуза, даем молодежи возможность получить, не выезжая в первопрестольную, диплом Московского Политеха, работаем по идентичным с головным вузом образовательным программам. У нас есть бюджетные места со всеми их «плюсами»: бесплатное обучение, стипендия и другие материальные и нематериальные формы поддержки студентов — все как положено.

Постоянно развиваемся, ежегодно в дополнение к уже существующим открываем новые образовательные программы, и этот год не исключение. До этого у нас было 13 программ специалитета и бакалавриата — в основном технического направления. Это строительство, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, электроэнергетика и электротехника, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, нефтегазовое дело, направления, связанные с эксплуатацией транспорта, управлением в технических системах, экономика, менеджмент и юриспруденция. В этом году открыли дополнительно 5 магистерских программ и 6 программ среднего профессионального образования. И отныне мы будем обучать наших студентов по 24 программам.

— Программы СПО — новое для вас направление. Чем продиктовано такое решение?

— Посчитали, что колледж необходим. Скажем, молодой человек желает после 11 классов поступить в наш вуз, но не набрал достаточных баллов на ЕГЭ — вполне жизненная ситуация. Теперь он может прийти к нам за средним профессиональным образованием, затем у нас же спокойно продолжит обучение по программам высшего образования.

Образование в союзе с производством

— Не секрет, что немало молодых людей, получив диплом о высшем образовании, остаются не у дел — не могут найти достойную работу. Вы интересуетесь судьбой вчерашних своих студентов — они полк безработных не пополняют?

— Не только интересуемся, но и пристально следим за этим. Успешное трудоустройство по специальности и есть цель получения образования. Большое внимание уделяем интеграции образования с производством. Нашим институтом на сегодняшний день заключены более 200 договоров с предприятиями и организациями разных форм собственности не только Чувашии, но и других регионов. И студентов уже с 1 курса водим на экскурсии на производство, а со 2 курса они проходят практику — на разных производствах. И в процессе обучения присматриваются к предприятиям и организациям, к их условиям труда, соответственно работодатель тоже оценивает ребят, чтобы потом пригласить их уже на постоянную работу.

Студенты с 1 курса вливаются в проектную деятельность. Предприятия, с которыми нами заключены договоры, дают институту технические задания, которые необходимы для реализации производственных задач. Работая над этими проектами, наши студенты под руководством научных работников института, представителей тех предприятий занимаются поиском необходимых решений. Такое взаимодействие позволяет студенту узнать производственные задачи и проблемы предприятий, и, приходя туда на работу, он уже все знает, и ему там никто не скажет: «Забудь, чему учили в аудиториях».

Приглашаем предприятия и организации к сотрудничеству, что позволяет нам видеть и знать их потребности — какие специалисты им нужны, что они должны знать и уметь. И неудивительно, что наши студенты трудоустраиваются еще в процессе обучения — работу совмещают с учебой. Лет 15, наверное, наши выпускники ряды безработных не пополняют. И это не голословное утверждение. Мы ежемесячно проводим мониторинг, запрашиваем в центре занятости сведения — бывшие студенты Политеха в качестве безработных там не регистрируются. Более того, в институте открыт центр карьеры — для трудоустройства наших выпускников. Туда могут обратиться и выпускники прошлых лет — из тысяч вакансий, предлагаемых сотрудничающими с нами предприятиями и организациями, обязательно что-то можно подобрать.

— Зачастую позиция бизнеса однозначна: ему подавай уже готового специалиста. И как этого будет добиваться учебное заведение — его уже не волнует. Насколько чувашские предприятия и организации заинтересованы в содействии вузам в адаптации образовательных программ к своим же запросам?

— У работодателя есть возможность адресной подготовки специалиста — это целевая подготовка, которую мы тоже практикуем. Для целевой подготовки студентов выделяем 10% наших бюджетных мест. Договор подписывают вуз, работодатель и сам студент. Такой трехсторонний интерес способствует подготовке уникальных специалистов, обладающих компетенциями, которые необходимы на том или ином производстве. Направленный работодателем к нам на обучение молодой человек все практики уже проходит на том самом предприятии, и после получения диплома он обязан там отработать не менее трех лет. Студент получает гарантию трудоустройства, а для работодателя — хороший инструмент решения вопросов кадрового обеспечения. Предприятия и организации охотно и качественно им пользуются. Зная, что через несколько лет у них будет работать такой специалист, они уже сегодня могут прогнозировать будущие свои действия. К примеру, наметить реализацию инвестиционных проектов, строить другие планы.

Предприятий и организаций, которые с нами активно и тесно взаимодействуют, множество. Компании «Каскад Груп», «Отделфинсттрой», ПО им. Чапаева, «Химпром», Промтрактор, завод силовых агрегатов, «Хевел», «Кейсистемс», «Чувашгражданпроект», Газпромбанк, Сбербанк, СКБ Банк, Управление юстиции по ЧР, Государственная служба по делам юстиции, Контрольно-счетная палата республики и многие другие — список можно продолжить. Большую помощь в прошлом году оказало нам АО «Элара». Приборостроители подарили институту многофункциональную лабораторию: оборудование, паяльная станция, осциллографы и т.д. Студенты получают нужные навыки в этой лаборатории, и с приходом на практику или трудоустраиваясь на завод им уже не понадобится обучаться азам работы.

Занимаясь проектной деятельностью по заданиям предприятий, многие студенты уже могут похвастать своим вкладом в изготовление тех или иных изделий, продукции предприятий. К слову, есть у нас тут рядом недостроенное здание — хотим его достроить. Проектированием занимаются свои же студенты. Можно, конечно, воспользоваться готовыми проектами, их множество, но вовлеченность в работу над реальным объектом стимулирует наших подопечных, подогревает интерес к обучению. И что только они не проектируют — от жилья до больших спорткомплексов. Полету их фантазии, творческой мысли можно позавидовать.

Могу пригласить вас на защиту дипломных работ — сами убедитесь в способностях наших студентов. Кстати, многие работодатели успешно пользуются этой возможностью: студенты знакомят со своими проектами, руководители предприятий живо интересуются их работами, уточняют, задают вопросы. Результатом такого интереса зачастую становится приглашение студентов к себе на работу. И это касается не только строительных направлений. Сегодня, к примеру, защищаются юристы, и в гостях у нас — прокурор одного их районов столицы республики.

Студенческая жизнь бурлит и кипит!

— Александр Викторович, все мы были студентами и не понаслышке знаем, что студенческая жизнь состоит не только из лекций и практических занятий, у молодежи много и других интересов — как в институте с этим?

— С этим тоже все в порядке — студенческая жизнь кипит и бурлит. Реализуем массу проектов, связанных с неучебной деятельностью. В том числе — студия КВН, наша команда веселых и находчивых «3+1» недавно одержала победу в четвертьфинале высшей студенческой лиги КВН Чувашии, студия вокала, хореографии, полтора десятка спортивных секций… Студенты участвуют во множестве грантовых конкурсов.

Недавно наши студенты вернулись из далекой поездки — 40 человек съездили на Камчатку. Вот, даже подарок от губернатора полуострова Владимира Солодова привезли: Ворон — главный персонаж мифологии ительменов, коряков и чукчей (показывает поделку с надписью «Камчатка»). Эта поездка стала наградой за победу в федеральном конкурсе #БольшеЧемПутешествие, который реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Российским обществом «Знание» по поручению главы государства Владимира Путина. Нам сказали: выберите любую точку на карте России. Студенты решили посетить самый дальний уголок страны — вернулись очень довольные, впечатленные путешествием. Проект продолжается, будем принимать участие в нем и в дальнейшем. И не только в этом проекте. «Таврида», потом будут «Таврида.Арт», «Территория смыслов», «iВолга» и другие форумы…

Только что группа наших иностранных студентов (а их у нас 150 человек из 18 стран) вернулась из головного университета в Москве, где приняли участие в конкурсе стихов на русском языке. Разговаривают пока не очень хорошо, а русские стихи выучили. Захра Яхам из Сирии поразил столичных жюри и зрителей проникновенным стихотворением, которое исполнил под аккомпанемент национального струнного инструмента уд.

Одними учебниками молодых людей привлечь невозможно, в их развитии должна быть многогранность. Поэтому стараемся создавать соответствующие условия, всячески способствовать развитию творческих способностей студентов. Поэтому помимо подготовки как специалиста в своей области на выбор предоставляем дополнительные программы образования — от возможности получения водительских прав до психологических тренингов. Месяц назад провели общее собрание студентов, на котором им, по списку, предложили возможности этого лета. Институт может обеспечить участие каждого желающего в разных форумах, фестивалях, конкурсах, посещение тех или иных городов, регионов. Только для этого нужны интересные проекты, студенты должны проявить активность. Радует, что многие наши подопечные пользуются этой возможностью — лето проведут интересно и с пользой.

Чтобы быть полезным на родине — в Чувашии

— Года два назад в интервью нашей газете вы говорили о планах по увеличению количества обучающихся в институте. Получается?

— Скоро будем прощаться с нашими выпускниками — дипломы получат порядка 200 человек. В марте был выпуск студентов, которые обучались по сокращенной программе. Тем не менее, нынешний выпуск немногочисленный, уже в следующем году он будет на порядок больше. А дальше, надеемся, все пойдет по нарастающей. С 1955 года институтом подготовлено 20 тыс. специалистов. К 2025 году, 70-летию вуза, рассчитываем достичь 25 тыс. выпускников. В этом году мы намерены принять на обучение 1 тыс. юношей и девушек. Можем и больше — до 1,2 тыс. абитуриентов. Но сказать, что будет именно столько, конечно, не можем — все зависит от желания, выбора абитуриентов. Мы побывали во всех школах, нас сегодня знают, что, конечно, обнадеживает.

К сожалению, сегодня многие юноши и девушки уезжают из региона и, получив дипломы о высшем образовании престижных в стране вузов, редко кто из них возвращается на родину. Вымывается будущая элита республики. Убежден, что молодежь должна иметь возможность получить достойное образование здесь, не выезжая в столицу страны, другие крупные города. Рад, что Чебоксарский Политех вносит достойную лепту в обеспечение кадрами экономики региона — промышленности, энергетики, транспорта, машиностроения, строительства, других отраслей.

— Интересно, а к нам из других регионов едут?

— У нас обучается молодежь из 38 регионов России. И это не только соседние области и республики. Калужская, Брянская области, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмень, Дальний Восток… Едут даже из Москвы, несмотря на то, что там находится наш головной вуз. Многих привлекает специальность «нефтегазовое дело», которую мы открыли недавно. Мало кто в стране реализует это направление, при этом стоимость обучения у нас по сравнению с другими вузами более доступная — потому и приезжают к нам за получением качественного образования из регионов, богатых нефтью и газом. Впрочем, Чувашию тоже пересекают крупные газопроводы и нефтепроводы, много АЗС, объектов хранения нефти и газа — все они требуют безопасной эксплуатации, профессионального обслуживания, поэтому эти специалисты востребованы и здесь.

— Спасибо за интересную беседу. Самое время обратиться к будущим вашим абитуриентам…

— 20 июня начинаем прием, приемная комиссия будет работать здесь — по адресу: г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 54. Добро пожаловать в Чебоксарский Политех! Став студентами нашего вуза, вы точно не ошибетесь в своем выборе. Мы сделаем все, чтобы учеба была интересной, образование, полученное здесь, качественным и результативным.

Николай Коновалов, Ольга Кириллова

Лицензия Рособрнадзора на осуществление образовательной деятельности от 10.03.2021 № 2955. Реклама