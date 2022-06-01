Детский смех — в «Школьном саду»

ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН. В начале июня на улице Молодежной в деревне Кубня торжественно открыли детскую игровую площадку.

Назвали детский городок «Шкул пахчи», что значит «Школьный сад». Местные жители вспоминают, что именно на этом месте с 30-х по 80-е годы прошлого века располагалась старая Кубнинская школа.

Как рассказали в Малокармалинском сельском поселении, новую площадку для детей сельчане строили сообща, совместными усилиями. Инициативную группу возглавила уроженка села Диана Копеева, которая сейчас не живет в Кубне, но приезжает на лето с семьей. Активисты сами собрали средства, приобрели и смастерили детские качели, установили горки, спортивные сооружения, ворота для мини-футбола, оборудовали волейбольную площадку, поставили скамейки, чтобы бабушки и дедушки могли отдыхать, пока внуки резвятся. Ну а рядом с площадкой молодые родители вместе с детьми высадили ели.

Детская площадка в деревне Кубня стала настоящим подарком не только для местной детворы, но и для тех ребят, которые ежегодно приезжают сюда на каникулы к своим бабушкам и дедушкам, — не нарадуются сельчане. Администрация поселения благодарит инициативных жителей и уроженцев деревни, ставя в пример их неравнодушие к родному краю.

Публикуется в рамках проекта «Власть на месте — инициативное бюджетирование», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии.