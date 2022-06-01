12 июня — День работников текстильной и легкой промышленности

Уважаемые работники текстильной и легкой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Легкая промышленность – одна из важнейших хозяйственных отраслей Чувашии, на которую приходится ощутимый объем промышленного производства.

В настоящее время с легкой промышленностью связана трудовая деятельность более семи тысяч жителей Чувашии, которым крупные предприятия дают стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Легкая промышленность Чувашии смогла не только повышать конкурентоспособность продукции, адаптироваться к новым условиям, но и укрепить свои позиции на рынке, освоить новые импортозамещающие направления производства.

Примите самые искренние слова благодарности за ваш добросовестный труд и пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия. Успехов вам и процветания!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев