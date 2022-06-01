12 июня — День России

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии

«Этот праздник стал священным символом сплочения граждан великой многонациональной и многоконфессиональной России. Такое многовековое единение основано на патриотизме, бережном отношении к своему историческому и культурному наследию, уважении к традициям, трудолюбии и созидании. Все это и есть державность, величие нашей Родины. В Год культурного наследия народов России, объявленный Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, Чувашия станет одной из точек притяжения, консолидации всего российского народа. Именно здесь и впервые

в День России будет представлена «Вышитая карта России» — уникальное произведение вышивки, которое готовили мастера всех регионов нашей Родины. Проект, зародившийся в республике, — предмет огромной гордости и радости для всех нас. Пусть гордость за нашу страну передается из поколения в поколение. Пусть этот праздник вдохновит нас всех на новые дела во благо Отечества. Желаю вам мира, тепла, крепкого здоровья и счастья!»

Уважаемые жители Чувашии, дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник символизирует историю нашей страны, богатство ее традиций, культуры, несокрушимость духа нашего многонационального народа, сумевшего отстоять родную землю от многочисленных вражеских нашествий и сохранить ее для потомков. Мы чтим свое славное прошлое и строим достойное будущее.

Ежедневно каждый из нас своим трудом, своим отношением к родному краю, делами и поступками определяет, каким он будет в настоящем и каким достанется детям и внукам в будущем. Выражаю искреннюю благодарность всем за стойкость, трудолюбие и выдержку, за неустанную заботу о развитии и процветании родной Чувашии, за вашу готовность жить и трудиться во благо России. Уверен, храня любовь к нашему Отечеству, сберегая культурные и духовные ценности, мы преодолеем любые испытания и добьемся высоких результатов.

В этот праздничный день желаю всем мира и добра, новых успехов и достижений на благо каждой семьи, всей республики и нашей большой страны России!

Депутат Государственной Думы России

Анатолий Аксаков

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем России — праздником единения и гордости за нашу Родину, независимую и величественную!

В многовековой истории российской государственности этот день является символом начала новой эпохи и одновременно значимой для всех нас связи поколений через преемственность традиций.

Мы гордимся великими свершениями и ратными подвигами дедов и прадедов, которые способствовали формированию нашего единого многонационального суверенного государства, трудимся во имя процветания России и благоденствия ее граждан, бережно храним традиции предков и передаем их в наследство будущим поколениям россиян.

Хочу пожелать всем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

Секретарь Чувашского Регионального Отделения «Единой России»

Вячеслав Тимченко