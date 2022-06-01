…И гараж будет ваш

Мне перешла по наследству квартира. Также имеется капитальный гараж, на который есть только землеотводный документ для строительства. Могу ли я с таким документом оформить гараж в собственность по «гаражной амнистии»?

Анна Иванова, Канаш

Да, можете, если гараж построен до 2005 года, сообщила начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова. Для этого нужно подготовить схему расположения земельного участка и обратиться в местную администрацию с имеющимся документом на гараж и свидетельством о наследстве, чтобы написать заявление о предоставлении земельного участка в собственность. Далее необходимо пригласить кадастрового инженера для подготовки межевого плана участка и технического плана гаража. Услуги инженера — платные. После того, как документы будут готовы, их нужно представить в администрацию, приложив к заявлению, написанному ранее.

Затем администрация самостоятельно направит ваши документы в Росреестр Чувашии для проведения учетно-регистрационных процедур. Госпошлину за регистрацию гаража и земли по «гаражной амнистии» платить не нужно. После постановки объекта на кадастровый учет и регистрации права собственности вам придет уведомление о внесении сведений в ЕГРН, иными словами о том, что объект зарегистрирован и принадлежит вам.

Для оформления гаража по «амнистии» подойдут любые справки. Например, решение органа власти (в том числе советского периода), которое подтверждает, что ранее гражданину был предоставлен земельный участок под гаражом. Или справка, подтверждающая выплату пая в гаражном кооперативе, либо решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее выделение гаража. Подойдет и старый технический паспорт на гараж, который был заказан для технической инвентаризации.