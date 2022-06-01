Чувашия представила в Государственной Думе выставку «Рубежи Победы»

Над памятью не властны годы

Архивные фотографии об истории строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Стенды с данными из архивных справок — сроки строительства, объемы работ, количество людей, техника, оборудование, привлекаемое на строительство. Все это можно увидеть на открывшейся сегодня в здании Государственной Думы России выставке «Рубежи Победы», посвященной подвигу тружеников тыла.

Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский назвал проведение выставки «Рубежи Победы» весьма своевременным: «Сегодня парирование необоснованных нападок на историю Великой Отечественной войны, укрепление нравственных основ национального самосознания является не только общегосударственной задачей, но и гражданским, человеческим долгом каждого из нас».

Можно сказать, что выставка — итог проделанной Чувашией важной, и не только с исторической точки зрения, работы по увековечению подвига тружеников тыла, участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. И опыт нашей республики может стать для других регионов примером успешной практики в подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы.

КСТАТИ С 29 марта по 11 мая этого года в Чувашии и Татарстане прошёл межрегиональный патриотический марафон «Подвиг в тылу», в котором приняли участие 3,5 тысячи человек. Марафон вызвал большой интерес у коллег из других регионов Поволжья. В частности, о проведении марафона достигнута договоренность с Ульяновской областью.

«Начали мы эту работу, следуя поручениям Президента страны Владимира Владимировича Путина о том, чтобы создавать архивно-документарный центр, сделать все для того, чтобы сохранить историческую память о Великой Отечественной войне», – отметил Глава республики Олег Николаев. Руководитель региона особо выделил работу по изданию книг, спектаклей, выставок и других произведений искусства.

Самой уникальной получилась книга воспоминаний еще живых строителей оборонительных рубежей, а их в Чувашии сегодня около 150 человек. Особенно трогательной ее делает тот факт, что интервью брали дети – бойцы поисковых отрядов. Школьники Чебоксар проехались по муниципальным образованиям, пообщались с ветеранами. Получилось своеобразное общение сквозь время — разговор детей тех лет и детей сегодняшних.

В свою очередь первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков особо подчеркнул, что, только храня память о выдающихся подвигах нашего народа, нашей истории мы можем двигаться вперед: «Опираясь на факты Великой Отечественной войны, помня об этом, мы можем строить нашу дальнейшую историю. Недаром Чебоксарам присвоено звание «Город трудовой доблести». То, что представлено на выставке, потрясает, заслуживает памяти многих поколений».

Депутат Госдумы Алла Салаева отметила, что выставка рассказывает, каким невероятным титаническим трудом народу Чувашии удалось буквально вручную воздвигнуть оборонительные рубежи: «Здесь представлены экспонаты, которые нашли наши ребята, поисковики-школьники, во время поисковых работ и документы из Госархива. Центральное место выставки занимает макет мемориала «Строителям безмолвных рубежей», открытие которого запланировано на 1 июля».

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов отметил, что гордится тем, что Чувашия глубоко интернациональная по своему духу республика и ее жители отличаются своим трудолюбием. А лидер политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Сергей Миронов обозначил значимость вклада Чувашии в открытие малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне: «Эти рубежи строились руками женщин, детей и подростков. Вдуматься только в эти цифры. Было вынуто 3 миллиона кубических метров грунта, построено 1600 огневых точек, 1500 землянок».

В числе экспонатов также памятная медаль, посвящённая 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, учрежденная Указом Главы Чувашии. И макет первого здания завода № 320 (Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева).

Помимо прочего на выставке рассказали и о ходе подготовки к открытию мемориального комплекса в селе Байгулово Козловского района. Отметим, что выставка «Рубежи Победы» будет проходить в Госдуме России с 6 по 10 июня, в Совете Федерации — с 14 по 17 июня. На протяжении всех этих дней запланирован показ фрагментов документального фильма о строительстве Сурского рубежа, созданного «волонтерами Победы» при поддержке Фонда президентских грантов.

СПРАВКА СЧ

2021 год в Чувашии был посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. За два года была проделана большая работа по увековечению подвига тружеников тыла. Создан информационный портал сурскийрубеж.рф, где размещена вся информация о проводимых мероприятиях. Учреждена памятная дата: 28 октября – День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашской Республике.