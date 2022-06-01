8 июня — День социального работника

Уважаемые работники и ветераны сферы социального обслуживания!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День социального работника – дань уважения и достойное признание значимости и милосердия всех тех, кто выбрал нелегкую, но благородную профессию, основное предназначение которой – служить человеку.

Сегодня социальная защита и социальное обслуживание — комплексная и адресная работа с людьми. Вы оказываете помощь многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, пенсионерам и другим категориям граждан, нуждающимся в особой социальной поддержке со стороны государства, а также людям, которым зачастую более всего необходимо простое человеческое общение и участие. Выполнение этой миссии невозможно без доброты, сострадания, такта, сопереживания и преданности своему делу.

Сделать жизнь старшего поколения более качественной и комфортной — значимая для государства и общества задача. На сегодня действует достаточно широкий спектр мер поддержки старшего поколения. Социальные работники осуществляют патронаж каждого второго жителя старше 60 лет.

Ежегодно в Чувашии проводятся более 300 социально значимых мероприятий с участием семей с детьми. Работниками сферы социальной защиты постоянно ведется поиск наиболее эффективных методов работы, расширяется спектр оказываемой помощи, внедряются современные технологии.

Выражаю признательность за ваше неравнодушие, отзывчивость, благородное служение людям. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственном деле!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Уважаемые работники и ветераны социальной службы!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем социального работника! В этот день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем представителей благородной профессии, которые не на словах, а на деле демонстрируют лучшие качества души человека — бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Здесь не может быть случайных людей, это — труд по призванию. Он по плечу только избранным, тем, кто целиком отдает себя заботе о других. Вы решаете вопросы реализации социально ориентированной государственной политики правительства Чувашской Республики, профильных министерств и ведомств в области оказания адресной помощи ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям, многодетным семьям и другим людям, которые нуждаются в постоянной помощи.

Особые слова благодарности министрам и их заместителям социальной защиты населения, руководителям органов социальной службы районов и городов, интернатных учреждений и всем работникам социальной службы, которые десятки лет непрерывно работали и создавали в республике прочный фундамент этой службы.

Пусть судьба вознаграждает вас за добрые дела, за милосердие и сострадание, подаренное ближним, и низкий поклон вам за это.

С праздником!

С уважением

Юрий Ефиркин,

управляющий Чебоксарским протезно-ортопедическим предприятием Минтруда России, заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации, заместитель министра социальной защиты населения Чувашской Республики в 1991-1998 гг.