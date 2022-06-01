Как стать владельцем заброшенного садового участка?

Если участок заброшен, это не значит, что у него нет хозяина, пояснили в чувашском управлении Росреестра. Как правило, большинство дачных участков имеет или имело владельца. В каждом садоводческом товариществе готовились списки, куда вносились данные о членах СНТ, которые потом отражались в постановлении муниципалитета, и земельные участки закреплялись за собственниками.

Поэтому необходимо выяснить в правлении СНТ или в местной администрации, есть ли у участка хозяин. Запросить копию постановления. Если есть собственник, то постараться его найти и купить у него дачу. Если собственник умер, а в наследство никто не вступил, то оформлять такой земельный участок должна администрация как выморочное имущество. Если вы владеете информацией о заброшенном участке, можно обратиться в муниципальное образование, чтобы там приняли необходимые меры.

В это время вам надлежит стать членом садоводческого товарищества и позже, когда участок вновь станет собственностью муниципалитета, дождаться его распределения и без торгов выкупить землю у администрации. После чего оформить право собственности на дачную недвижимость в Росреестре.