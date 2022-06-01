Какие документы необходимы для оформления садового дома по наследству?

Все имущество, которое переходит по наследству, должно оформляться через нотариуса, напоминает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова. Нотариус должен включить движимое и недвижимое имущество в наследственную массу, а через полгода выдать свидетельство о праве на наследство.

Есть случаи, когда у наследника нет документов на садовый дом, который расположен на унаследованном участке. При такой ситуации он может зарегистрировать дом и хозпостройки на участке в рамках «дачной амнистии». Из документов будет достаточно подготовить и представить в Росреестр технический план.