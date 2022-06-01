Хочу купить земельный участок в СНТ. Без каких документов не обойтись?

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Если земельный участок на кадастровом учете и у его владельца зарегистрировано право собственности, достаточно составления договора купли-продажи. Дополнительных документов не требуется. Желательно уточнить, проводилось ли межевание участка. Участок, который не отмежеван и не имеет установленных границ, покупать опасно, предупреждает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова. Могут возникнуть споры с соседями о прохождении границы. Кроме того, фактическая площадь участка может отличаться от той, что прописана в договоре купли-продажи. Если он отмежеван, неплохо пригласить кадастрового инженера, который на месте показал бы границы участка.
Договор купли-продажи необходимо пропустить через Росреестр, то есть официально зарегистрировать свое право, подав документы через МФЦ. Подписать договор купли-продажи недостаточно, необходима регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости. Еще один нюанс — договор купли-продажи стороны сделки должны подписать в МФЦ.

Опубликовано: 6 июня 2022 г.


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