Зачем нужен единый налоговый счёт?

Об этом налогоплательщикам рассказали в УФНС по Чувашии.

В Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике состоялось совещание, посвященное вопросам внедрения института Единого налогового счета (ЕНС). В нем приняли участие представители законодательных и исполнительных органов власти республики, деловых сообществ региона, крупные налогоплательщики.

Установление единых сроков уплаты налогов (один раз в месяц) упрощает платежный календарь, отметили на совещании. В платежном документе будут указываться только два реквизита – ИНН и сумма платежа. При использовании ЕНС станет невозможной ситуация одновременного наличия переплаты и задолженности, пропадет необходимость уточнений и зачетов.

Налогоплательщик будет всегда четко видеть свой баланс расчетов с государством: либо наличие актива на своем счете, либо долг, по которому будет только один документ взыскания. В сервисах ФНС России для налогоплательщиков будет доступна онлайн детализация начислений и уплата налогов.

Тема вызвала большой интерес у всех присутствующих. Представителям налоговой службы был задан ряд вопросов, на которые даны исчерпывающие ответы. Участникам мероприятия также продемонстрировали интерфейс Единого налогового счета, который будет доступен в Личном кабинете налогоплательщика и раздали брошюры и листовки, рассказывающие о преимуществах введения ЕНС.