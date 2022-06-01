Анастасия Трутнева: «Жители Чувашии активно пользуются мерами господдержки и изучают новые сервисы Сбера»

Нестабильная обстановка на рынках и в финансовой сфере стала привычной за последние несколько месяцев. К счастью, большинство опасений граждан и бизнеса не подтвердились: благодаря предпринятым мерам поддержки на уровне Правительства экономическая ситуация стабилизируется. Как в этих условиях работает банковская сфера и какие возможности открываются для клиентов рассказала управляющий Чувашским отделением Сбербанка Анастасия Трутнева.

— Анастасия Геннадьевна, как экономические потрясения начала 2022-го отразились на работе Сбербанка, в частности чувашского отделения и что сейчас?

— Февраль и март – это месяцы, когда фиксировалось наибольшее количество операций на снятие наличности. Это и понятно, многие не видели перспектив. Сейчас ситуация совершенно иная. Мы наблюдаем новый всплеск открытия вкладов. Клиенты начинают так сказать иметь большую склонность именно к сбережению или к сокращению определенного количества расходов. По мере стабилизации снова увеличивается количество трат. Только в чувашском отделении Сбера в январе-апреле объем поступивших средств на вклады достиг отметки в 120,5 млрд рублей. Для дополнительной поддержки жителей региона мы запустили новый продукт «Счет Активный возраст», для людей старшего возраста и пенсионеров — с надбавкой за зачисление пенсии на счета в СберБанке. Счёт бессрочный, проценты по нему начисляются ежемесячно, а его владельцем может быть гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства или иностранный гражданин, достигший возраста 55 и 60 лет.

— Понятно – деньги в банк приносят. Какова ситуация с потребительскими кредитованием?

— Объемы потребительского кредитования тоже демонстрируют рост. Сбер оперативно реагирует на изменение ставки рефинансирования, снижая проценты своих продуктов. «Снижении ставок приводит к тому, что мы можем больше кредитовать. Потому что мы снижаем ставки по ипотеке, мы снижаем ставки по потребительским кредитам. Это позволяет собственно этим продуктам быть более доступными населению. Поэтому вслед за Центральным Банком мы по сути относительно синхронно снижаем ставки не только по вкладам, но и по нашим кредитным продуктам.

С 28 мая Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам, с 30 мая — по ипотеке. Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту составляет 15,9% годовых — она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке.

— А что с ипотекой?

— На успех претендуют новые программы. В конце мая Сбер презентовал «Ипотеку без первоначального взноса», когда клиенты могут приобрести квартиру или жилой дом с землёй под залог находящейся в собственности квартиры. Возможностями программы «Семейная ипотека» воспользовались более 1450 семей, а объем кредитования превысил 4,1 млрд руб. Причем, в 2022 году объем выдачи «Семейной ипотеки» вырос: в первые четыре месяца у нас в регионе было выдано почти 500 кредитов, тогда как в январе-апреле 2021 года – всего 287. Эта мера поддержки серьезно помогает семьям Чувашии в решении квартирного вопроса.

Взять ипотеку по льготной ставке теперь могут и представители сферы информационных технологий. Главное, чтобы компания была аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и не менее одного квартала пользовалась налоговыми льготами. В ближайшие дни ожидаем уже первые выдачи IT-ипотеки в Чувашии – мы уже приняли более 40 заявок.

С 30 мая 2022 года Сбербанк снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ставки были снижены как по базовой программе (теперь от 10.9%), так и по льготным программам кредитования на ИЖС. Ипотека на ИЖС в рамках «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми» доступна по ставке 8,3% и 5,3% годовых соответственно.

— Анастасия Геннадьевна, какие возможности и привилегии открываются для ваших зарплатных клиентов? Не зря же Сбер признан банком с самой высокой лояльностью зарплатных клиентов в стране и в последних числах мая получил премию Frank Payroll Awards за продукты в области зарплатных проектов?

— Конечно не зря! Если вы получаете зарплату в Сбере, то у вас есть возможность получить доступ к дополнительным привилегиям. Это сниженные ставки по кредитам, скидки по страховым продуктам, бонусы в различных компаниях экосистемы Сбера и уникальный сервис «Деньги до зарплаты», который позволяет на один месяц взять взаймы до половины зарплаты по низкой ставке. Все эти привилегии приносят свои плоды: количество активных карт в Чувашии, на которые жители региона зачисляют заплату, составляет почти 260 тысяч. Фактически каждый третий работающий житель Чувашии получает зарплату с помощью Сбера. Сберу доверяют и многие люди пожилого возраста: в Чувашии 63 процента пенсионеров выбирают именно наш банк.

— Оставаться постоянно на связи, развивать онлайн-сервисы – ваша задача номер один. Статистика показывает, что в Чувашии растет доля клиентов, использующих сервис SberPay. Расскажите о нем подробнее.

— Вы правы, одна из ключевых задач банка – внедрять новые удобные способы оплаты. К примеру — SberPay. Это новая система платёжных сервисов от нашего банка, с помощью которой удобно оплачивать покупки в интернете – не нужно вводить данные своей карты, а для проведения операции нужно только приложение СбербанкОнлайн. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно выбрать в интернет-магазине способ оплаты SberPay. Номер карты вводить не придётся — просто авторизуйтесь по номеру телефона и подтвердите оплату в СберБанк Онлайн. Ваши данные не достанутся посторонним: оплата происходит не в интернете, а в приложении банка на смартфоне. Кстати, сегодня в Чувашии более 16% покупок в интернете совершаются с помощью SberPay.

— Кстати, о СберБанк Онлайн? Как он себя чувствует на фоне санкций?

— К счастью, не смотря на санкции Сбербанк Онлайн продолжает работать без ограничений по использованию. Мобильное приложение банка на Android теперь можно скачать из российского сервиса RuStore, усыновив приложение на смартфон или на сайте банка. Клиентам iOS доступна веб-версия, адаптированная для мобильных устройств. Будем активно развивать это приложение и дальше, чтобы там были привычные, доступные клиентам сервисы в общем как бы в том формате, в том качестве, к которым клиенты привыкли. Если у вас приложение уже установлено на телефон, оно продолжит стабильно работать.

— В завершение нашего разговора приоткройте завесу: какое развитие в Чувашии получит экосистема Сбера?

— О, у нас много интересных предложений. Сейчас в Чувашии активно развивается сервис СБЕР ЕАПТЕКА. Я постоянно получаю положительные отзывы о работе сервиса от наших клиентов. И это не удивительно, ведь преимуществами онлайн-сервиса по доставке лекарств с собственным хабом являются широкий ассортимент, качество и приемлемая цена. Благодаря развитию партнерской программы с федеральными и региональными сетями аптек преимущества сервиса теперь могут оценить и жители удаленных районов Чувашии.

Все большую популярность среди жителей региона набирает сервис СберМегаМаркет – это маркетплейс, онлайн-площадка, где можно найти 4 500 000 товаров от более чем 8 000 магазинов. Ежемесячно к сервису подключается свыше тысячи новых пользователей. В каждом офисе Сбера можно получить консультацию от сотрудника по работе сервиса, и даже заполучить промокод на первый заказ.

Безусловно, мы будем и дальше развивать сервисы экосистемы Сбера, которые помогут жителям Чувашии не только в финансовых вопросах, но и в бытовых. Мы продолжим расширять их список, потому что мы считаем, что должны быть рядом с клиентом каждый раз, когда ему нужна какая-либо помощь.