На балу на Красной площади танцевали около двух тысяч дошколят

Вальс для будущих первоклашек

В огромный танцевальный зал под открытым небом превратилась в День защиты детей Красная площадь в Чебоксарах. На свой первый в жизни бал здесь собрались выпускники всех городских детских садов, а также их воспитатели и родители. Красивой чебоксарской традиции — ежегодному балу дошколят, который дают в столице Чувашии в честь юных горожан, переходящих из садика в школу, уже шесть лет и каждый год его участников становится все больше.

Маленькие леди в струящихся атласных платьях в пол, галантные кавалеры в белых рубашках и при бабочках, а рядом, как и все годы в детском саду, любимые воспитательницы в нежных бальных нарядах — в этом году на выпускной бал дошколят собралось более двух тысяч участников из 114 детских садов.

СПРАВКА «СЧ» В 2018 году бал дошколят вошел в топ-200 премии «Национальное событие года». Мероприятие отмечено также специальным дипломом Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие». А в 2019 году бал дошколят вошел в тройку призеров Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «Диво России».

К важному событию и малыши, и взрослые готовились очень тщательно — за полгода до бала начали осваивать танцевальные движения, учиться держаться в паре, шить костюмы, подбирать прически и обувь. Наряды, к слову, по традиции у всех танцоров одинаковые: у мальчиков — классические сорочки и брюки со стрелками, у девочек и воспитателей — длинные платья в стиле Наташи Ростовой.

Из каждого садика на бал делегировали несколько пар. В 206-м, например, старательно готовились к выступлению шестеро мальчиков и девочек. Танцевальные па ребята разучивали вместе с воспитателем Августиной Васильевой и хореографом Инессой Шашкиной. «Нам очень хотелось побывать на балу, тем более что мы выступаем на нем впервые, — радуется педагог Августина Олеговна. — Ребята с удовольствием ходили на репетиции и очень ждали этого дня».

Мальчиков и девочек с важным в их жизни событием поздравили Глава Чувашии Олег Николаев, депутат Госдумы России Алла Салаева, министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров, глава администрации Чебоксар Денис Спирин. Адресовав выпускникам, их родителям и наставникам много добрых слов, руководитель республики пожелал ребятам никогда ничего не бояться и смело двигаться к своей цели. И добавил, что в Чувашии делается все для того, чтобы каждый ребенок смог реализовать себя и уже с малых лет имел возможность получить навыки и знания, которые ему пригодятся в будущем. «Но даже если что-то не получается, не отчаивайтесь. Тот, кто, упав, встает и идет дальше, и становится победителем», — напутствовал Олег Николаев. Эмоционально и трогательно поздравила выпускников и их родителей и Алла Салаева. «Ну какие вы красивые: и воспитатели, и девочки, а какие кавалеры! С каким достоинством вы вышли в центр Красной площади — сердце нашей республики», — восхитилась парламентарий и особо поблагодарила команду педагогов чебоксарских детских садов.

Настроение и темп балу задали воспитанники танцевально-спортивного клуба «Эврика» под руководством Владислава и Натальи Емельяновых при Дворце детского и юношеского творчества. А затем, разбившись на пары, детсадовцы вместе с педагогами закружились в танце. Изящный вальс, легкая и задорная полька, благородный полонез — мальчики и девочки усердно тянули носочек, синхронно делали повороты, четко и аккуратно выполняли каждое движение.

«Это грандиозное мероприятие, думаю, все впечатлены, — поделилась эмоциями после бала старший воспитатель детсада №89 Наталия Келина. По словам педагога, репетиции сначала проходили в детском саду, потом на творческих площадках, а за несколько дней до выступления — на заливе.

Радость и гордость переполняли и родителей. «Наверное, у взрослых эмоций больше, чем у детей», — заметила мама выпускницы Стефании Ксения Федорова. Девочка занимается танцами в ДК Тракторостроителей, но выступать в составе такого огромного коллектива ей еще не доводилось. По такому случаю она даже встала в шесть утра, чтобы успеть сделать прическу. А маленькой Ксюше Горшковой из детсада №72 не привыкать выступать на больших мероприятиях — в мае она маршировала в Параде дошколят. Из всех танцев выпускнице больше всего понравилось полька — за веселые движения.

Станцевав последний танец, все ребята загадали заветное желание. И все вместе порадовались, что впереди — целое лето.