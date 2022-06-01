1 июня инспекторы ГИБДД устроили для детей настоящий праздник безопасности

Покажи «лайк» водителю!

В Международный день защиты детей инспекторы ГИБДД совместно с педагогами учебно-методического центра «Авангард» провели для детей настоящий праздник безопасности.

Чтобы уменьшить число дорожных аварий с участием детей и подростков, особенно в дни летних каникул, сотрудники городского отдела ГИБДД и центра «Авангард» с использованием мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» в неформальной праздничной обстановке провели обучение детей правилам дорожной безопасности и профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Все, кто был вчера в Детском парке имени космонавта Андрияна Николаева, обратили внимание на ярко-оранжевый автобус с надписью «Лаборатория безопасности». Оборудование автобуса позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным.

И взрослые, и дети, выходя на улицу, становятся участниками дорожного движения — пешеходом, пассажиром или водителем. Госавтоинспекторы объяснили ребятам, что при подходе к проезжей части нужно настроиться на переход, исключить спешку и суету. А еще — обязательно остановиться перед переходом, посмотреть сначала налево, потом направо, потом снова налево.

Детям также рассказали о негласном правиле, которое знают все водители, хотя оно не прописано в ПДД. Это касается пешеходных переходов, где нет светофора. Если пешеход стоит перед переходом и его рука поднята вверх, то это знак водителю, что человек хочет перейти дорогу. И как вежливый пешеход, когда вас пропустили, покажите водителю «лайк», подняв большой палец руки вверх. Это обязательно поднимет ему настроение!

«Важно не просто давать детям знания о правилах дорожного движения, но и следить за тем, чтобы они их соблюдали. Поэтому необходимо сформировать у детей привычку, на уровне рефлекса, переходить дорогу по пешеходному переходу, смотреть по сторонам и особое внимание проявлять во дворе дома. Каждое третье ДТП во дворе происходит тогда, когда автомобиль начинает движение задним ходом», — сказала журналисту «СЧ» Анастасия Никитина, старший инспектор ГИБДД по городу Чебоксары.

После теории ребята приступили к практике и с удовольствием покатались на велосипедах. Но прежде им напомнили, что велосипед — не игрушка, а самое настоящее первое транспортное средство ребенка. Он должен знать и, главное, соблюдать правила дорожного движения для велосипедистов. С большой радостью дети участвовали в конкурсе фигурного вождения велосипеда. Самые ловкие водители — те, кто прошел дистанцию, обходя все препятствия, и при этом соблюдал правила, получили приятные подарки.